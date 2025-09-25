Detienen en Bilbao a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales, robo con violencia y lesiones El hombre ha sido internado en la cárcel de Basauri en la mañana de este jueves

Juanma Mallo Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:28 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Una agresión sexual en Basauri. Otra el lunes por la noche en Bilbao y el martes por la tarde otra más en la capital vizcaína. Además, el mismo martes por la noche, un robo con violencia y varias lesiones. La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, detuvo este miércoles a un joven de 22 años en Santutxu por la presunta comisión de estos delitos, que ha provocado que el juez haya decretado su ingreso en prisión.

El pasado lunes, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, una mujer denunció una agresión sexual cometida en Bilbao por un joven que, sin su consentimiento, había procedido a realizarle tocamientos. Según la víctima, el acto había finalizado al percatarse el autor de que ella estaba dando aviso a la policía.

A la tarde del día siguiente, el martes, otra mujer se disponía a entrar en un portal. En este momento, fue atacada por un individuo que se abalanzó sobre ella de forma violenta y le realizó diversos tocamientos en sus partes íntimas. De inmediato, la víctima comenzó a gritar para pedir ayuda y fue entonces cuando el agresor huyó del lugar.

Poco después, a primera hora de la noche, un hombre, cuya descripción coincidía con la del autor de las dos agresiones anteriores, atacó a otra mujer a la que golpeó y tiró al suelo mientras le robaba el teléfono móvil en las inmediaciones de Solokoetxe. Asimismo, un viandante que ayudó a la víctima fue golpeado con gran violencia y ambas personas tuvieron que acudir a un centro sanitario para ser asistidos a causa de las lesiones provocadas por el agresor.

Con todas estas informaciones, la Ertzaintza comenzó a investigar los hechos y a compartir los datos con la Policía Municipal de Bilbao. El hombre fue localizado este miércoles por la tarde en una calle de Santutxu donde fue detenido por la comisión de los delitos de agresión sexual, robo con violencia y lesiones.

Se da la circunstancia de que el mismo individuo había sido detenido el día anterior por otro delito contra la libertad sexual en Basauri. En este caso, la víctima era una mujer que paseaba con su perro.

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este jueves y el Juez de Guardia ha decretado su ingreso en la prisión de Basauri.

Temas

Ertzaintza

Basauri

Santutxu

Bilbao