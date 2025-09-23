Cuatro agresiones con arma blanca en un día

Apenas 24 horas antes del crimen de Solokoetxe, el pasado viernes, Bilbao fue escenario de cuatro agresiones con arma blanca, demasiadas para una ciudad que ... presume de ser segura y que cada vez acoge a más turistas. Ese día, un individuo rajó a otro la cara, se cree que con una cuchilla de afeitar, en la calle Hernani, en el barrio bilbaíno de San Francisco. Detrás del ataque podría haber un ajuste de cuentas por un asunto de drogas. El sospechoso fue detenido en la calle Zabalbide.

Ese mismo día, sobre las diez de la noche, se tuvo que parar un tren porque en el interior de un vagón se estaba registrando una reyerta. Los sanitarios tuvieron que atender a dos de los implicados, que habían sufrido puñaladas, aunque en principio las heridas no revestían gravedad, en las cercanías de la calle María Díaz de Haro.

Machetes y destornilladores

La proliferación de armas blancas en las calles de Euskadi es un hecho, ratificado con datos por el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento vasco. El año pasado, la Ertzaintza y las policías locales se incautaron de 683 piezas prohibidas de esta tipología en Bizkaia, según los datos oficiales del Departamento. En el caso de Euskadi fueron 1.347 armas ilegales decomisadas. Cuchillos, machetes, cuellos de botellas rotas, destornilladores, tijeras, cúter... están presentes cada vez de forma «más habitual» en los incidentes que cubren las distintos cuerpos, indican fuentes policiales.

En la última semana, los agentes de seguridad ciudadana han contabilizado una veintena de peleas sólo en la capital vizcaína, muchas de ellas en las que se han exhibido armas blancas.