¿Dónde están las más de 9.100 viviendas que hay deshabitadas en Bilbao?

El área de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao desveló en el pleno municipal del mes de octubre la cifra exacta de los propietarios que a día de hoy pagan un recargo del IBI por mantener su piso vacío. En total son 9.191, cifra muy similar a la que calcula el INE (9.179). Hasta ahora, el baile de datos sobre cuántos pisos estaban desocupados había sido constante. En 2016 se habló de 5.453; en 2022 de 4.004; en 2024 un informe del Gobierno vasco detectó 7.253 y este mismo año la concejala de Vivienda, Yolanda Díez, mencionó 8.000 inmuebles desocupados, pero solo «2.000» activables.

A la espera de que el Ayuntamiento haga un mapeo sobre cuántos de esos miles de pisos están en buenas condiciones para salir al mercado, el dato es claro: más de 9.100 pisos llevan dos años cerrados en la capital. Pero, ¿dónde están? El 56% de los inmuebles desocupados se encuentran ubicados entre los distritos de Abando, Deusto e Ibaiondo. Los barrios de Indautxu y Abando, la zona con mayor renta familiar de la ciudad, concentran 2.460 domicilios sin habitantes. Sus dueños prefieren mantenerlos cerrados antes que sacarlos al mercado, incluso cuando los precios del alquiler superan los 1.000 euros mensuales. Es decir, a partir de 2027, con el aumento del recargo del 25 al 75%, los propietarios que paguen un recibo del IBI medio de 500 euros -cantidad ficticia- pasarán a abonar 375 euros más de gravamen solo por mantener el piso desocupado.

La responsable del área explica que las causas por las que se decide mantener un piso cerrado pueden ser dispares. «Hay gente que prefiere esperar a que sus hijos crezcan, otros que tienen herencias en las que no se ponen de acuerdo o en el caso del centro, pisos muy grandes que quieren dividir». El recargo se aplica en cualquiera de los casos, aunque existen una serie de exenciones y bonificaciones, como que la vivienda se haya quedado vacía por el traslado de su propietario a una residencia.

El que menos, Txurdinaga

Ibaiondo y Deusto son los dos siguientes distritos que más pisos vacíos concentran, con 1.525 y 1.210 inmuebles, respectivamente. Le sigue Rekalde con 1.086 domicilios sin uso. Por otro lado, en Uribarri existen 971 inmuebles sin inquilino; en Begoña 847; en Basurto-Zorroza 834 y en el último lugar está Otxarkoaga-Txurdinaga con 258 pisos cerrados durante al menos dos años.

Según los cálculos del Ayuntamiento, la subida del recargo supondrá tener que pagar «180 euros de media» más de IBI por tener un piso vacío. Ahora bien, el importe final variará en función del valor catastral del inmueble. En 2025, los vecinos con pisos vacíos en Otxarkoaga pagaron un recibo medio de 225 euros, mientras que los propietarios de Abando abonaron 537.

