El 1x1 del Bilbao Basket-Peristeri
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
R. B.
Martes, 14 de octubre 2025, 23:10
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Tomó malas decisiones en los momentos calientes del partido, con rotaciones que lejos de mejorar confundieron al equipo. Tuvo el control del partido en la primera parte y lo perdió en la segunda.
Pantzar
Base
Valoración del redactor
No anduvo fino el sueco en la anotación con un dos de seis en tiros de campo, pero aportó seis asistencias y cuatro rebotes. No estuvo fino ni a gusto.
Frey
Base
Valoración del redactor
La brújula noruega no señalaba al norte, perdida y desconectada del partido. Apenas lanzó y asistió y perdió dos balones que jamás entrega al rival. Una mala noche.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
Aparece y desaparece, se conecta y desconecta, falto de la regularidad que le haría ser mucho mejor. 12 puntos con porcentajes normalitos. Debe dar más.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Magnífica defensa del lituano hasta que le duró el aire, intensidad pura y encima con puntos. Hizo 11 con dos triples incluidos. Nunca se fue del choque. Ejemplar.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Cumplió con su papel en las rotaciones y aportó cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en poco más de 13 minutos de juego. Un jugador de equipo.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Puede estar más o menos acertado, algo que aún tiene en su debe, pero asume el liderazgo en los momentos críticos. Hizo 17 puntos pero sin dar lo que puede.
Petrasek
Ala-pívot
Mejor del partido
Valoración del redactor
El ala-pívot cuajó un choque regular, aunque se le echó de menos en los instantes críticos del duelo. 10 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias para el 18 de valoración.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Estuvo fatal con un uno de cinco en tiros de campo, aunque aportó seis rebotes defensivos. El esloveno es fuego puro, jugador gremial, pero las cosas no le salieron.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Tuvo momentos brillantes como un rebote ofensivo y canasta seguidos de un taponazo. Anotó seis puntos y no se volvió loco. Tres rebotes, apartado a mejorar.
Clasificación general
JugadorPuntos
Darrun Hilliard20
Luke Petrasek20
Tryggvi Hlinason20
Melwin Pantzar16
Martin Krampelj15
Amar Sylla14
Justin Jaworski14
Margiris Normantas14
Harald Frey11
Aleix Font6
Stefan Lazarevic6
Aleksandar Zecevic-
Bassala Bagayoko-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión