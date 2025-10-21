Una semana para expiar los pecados

Nada más acabar el partido en Badalona, donde el Surne perpetró una actuación inaceptable y de casi imposible digestión, el equipo se subió a un ... avión que le trasladó a Praga y de ahí dio el salto a Brno, ciudad en la que se medirá este martes al rival del mismo nombre en la segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup (17 horas, narración en directo en elcorreo.com). Es una buena oportunidad de pedir perdón con una victoria convincente y un buen baloncesto antes de recibir el domingo al MoraBanc Andorra y completar así su particular semana de redención, muy necesaria después de perder los dientes en la cancha ante el Joventut y la inocencia frente al Peristeri en Miribilla. «El reto más importante es pasar página del desastre del último partido», avanzó el lunes Jaume Ponsarnau desde el Starez Arena Vodova, escenario del choque entre el Bilbao Basket y los checos.

Aún escuece en el seno del Surne la inaceptable puesta en escena frente al Joventut y el desenlace de un encuentro que jamás puede repetirse. «Estuvimos muy mal. Estamos muy enfadados –recalcó el estado de ánimo imperante– y nos gustaría redimirnos de esta realidad haciendo un buen partido», manifestó el entrenador del Bilbao Basket. Sabe que su equipo necesita reaccionar, poner baloncesto y carácter encima de la pista y recuperar la autoestima. Tendrá la oportunidad de hacerlo ante un Brno que ha abierto de forma inmejorable la temporada, en la que conserva su precinto de invicto. Superar a los checos es un imperativo, el primer punto de sutura, que deberá ser reforzado con otro más importante ante el Andorra.

Jaume Ponsarnau «Vamos a jugar contra un equipo que viene rodado, con mucha anotación de sus americanos»

Pero lo más inmediato es Europa, por lo que toca cambiar de chip y comenzar a recuperar el terreno perdido tras la derrota inicial en casa frente al Peristeri. El Brno ha ganado sus tres partidos de liga y otros tantos continentales, con una eliminatoria previa contra el Transcom Parnu estonio resuelta con contundencia y un triunfo convincente logrado en la cancha del Kutaisi georgiano (66-84), al que visitará el Surne la semana que viene. Acreditan los checos por lo tanto una racha de seis de seis que tiene que interrumpir el Bilbao Basket. Cualquier otro desenlace haría mucho daño a los vizcaínos.

«Partido exigente»

«Vamos a jugar contra un equipo que viene rodado, con mucha anotación de sus americanos. También tienen talento y tamaño en sus jugadores locales. Va a ser un partido exigente», avisó Ponsarnau. Efectivamente, el Brno construye su baloncesto sobre el poder anotador del base-escolta Williams, el alero Kalu y el ala-pívot Groves. Los tres americanos son los encargados de ametrallar el aro rival, bien apoyados por el tres checo Krivanek y el pívot local Kejval. De hecho, en los seis encuentros oficiales disputados hasta la fecha, Williams promedia 20 puntos, Groves 18,8 –metió por ejemplo 33 al Parnu– y Kalu 12,3. Ahí están las piezas que deberán sacar de sus casillas los hombres de negro.

«Será un partido exigente fuera de casa. Tenemos que estar pendientes de las variantes tácticas», indicó Ponsarnau, quien espera ver a sus hombres con ganas de expiar sus pecados y la actitud adecuada. Sabe que la mejor medicina contra la depresión es la victoria, que en este caso ayudaría a afrontar mejor el compromiso del domingo ante el Andorra.