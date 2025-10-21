El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una semana para expiar los pecados

Europe Cup ·

El Surne juega este martes en Chequia contra el Brno en la segunda jornada europea con el imperativo de ganar antes de recibir al Andorra

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 21 de octubre 2025, 00:15

Nada más acabar el partido en Badalona, donde el Surne perpetró una actuación inaceptable y de casi imposible digestión, el equipo se subió a un ... avión que le trasladó a Praga y de ahí dio el salto a Brno, ciudad en la que se medirá este martes al rival del mismo nombre en la segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup (17 horas, narración en directo en elcorreo.com). Es una buena oportunidad de pedir perdón con una victoria convincente y un buen baloncesto antes de recibir el domingo al MoraBanc Andorra y completar así su particular semana de redención, muy necesaria después de perder los dientes en la cancha ante el Joventut y la inocencia frente al Peristeri en Miribilla. «El reto más importante es pasar página del desastre del último partido», avanzó el lunes Jaume Ponsarnau desde el Starez Arena Vodova, escenario del choque entre el Bilbao Basket y los checos.

