«Será un reto medirnos al campeón para ver en qué nivel estamos»

Robert Basic Bilbao Martes, 14 de octubre 2025, 00:46 Comenta Compartir

Álvaro Cárdenas (Granada, 23 años) está con ganas de probarse en la cancha del campeón. El base del Peristeri, rival de este martes del Surne en el primer partido de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, habla con mucho respeto del Bilbao Basket. Coloca a los vizcaínos entre los firmes candidatos a pelear por el título y de esta manera repetir en el trono, algo que nadie ha logrado en las nueve ediciones anteriores del torneo. «Debería volver a competir para ser el campeón. Tiene piezas adecuadas para ello», sostiene el andaluz en una conversación con EL CORREO. Está en Grecia cedido por el Valencia, equipo al que espera regresar más curtido y mejor jugador, ahora impaciente por enfrentarse a los hombres de negro. Y al técnico que conoce muy bien de su paso por la selección B. «Un entrenador excepcional», define a Jaume Ponsarnau.

Estuvo con el preparador de Tárrega el año pasado y también este verano, cuando ganó a Portugal con España B poco después de la primera derrota del combinado nacional absoluto en toda su historia frente a los lusos. Anotó 10 puntos en aquel partido. «El Bilbao Basket va a hacer una muy buena temporada (con Ponsarnau)», vaticina el granadino, quien terminó con su formación en las universidades americanas de San José y Boise antes de marcharse cedido al Peristeri. Acepta de buen grado hacer un pequeño retrato robot del rival del Surne y explicar cómo es el baloncesto del conjunto de Atenas.

Sobre el estilo del peristeri «La filosofía es defender con mucha intensidad, controlar el rebote y correr, y tiramos bien de tres«

«Estamos en un buen momento, con un balance de 2-0 (en la liga griega). Jugamos a un buen nivel pero todavía estamos lejos de lo que podemos alcanzar. Hay ganas de empezar con la competición europea. Somos un equipo joven, con algunos jugadores con más galones como Harris y Jankovic, y nuestra filosofía es defender con mucha intensidad, controlar el rebote y correr. El entrenador insiste mucho en que corramos», explica Cárdenas, quien en ningún momento menciona a los anotadores Ty Nichols –promedia 21,5 puntos– y Riley Abercrombie (17), entre otros, artillería pesada del Peristeri. «Rotamos bastante y en todos los partidos jugamos 11. Nos ayuda a mantener un ritmo alto y ser intensos. Además –señala–, tiramos bien de tres». Tanto es así que lucen un 44,9% en el apartado de triples convertidos.

El Surne «tiene mucha calidad»

Cuando se le pregunta por el Surne, el base del Peristeri ve a un conjunto equilibrado y con talento. «Me parece un muy buen equipo, que juega en la mejor liga europea. Son los campeones así que van a ser un reto para nosotros para ver en qué nivel estamos y cómo debemos afrontar la competición», reitera. Y añade: «Poseen mucha calidad individual y es un conjunto bien entrenado. He tenido la suerte de estar con Ponsarnau en la España B este verano y el pasado», recuerda y reconoce la figura del catalán.

Cárdenas cuenta con minutos y protagonismo –metió 14 puntos y dio siete asistencias ante el Panionios y anotó siete contra el Mykonos– y evoluciona como base. «Cometo errores, pero es la única manera de aprender». Este martes será su primera vez en Miribilla, en la cancha del campeón. Casi nada.

Pantzar figura en el 'Top 10' de los jugadores a seguir en la Europe Cup La FIBA Europe Cup ha elaborado una lista con diez jugadores a los que hay que prestar especial atención en la décima edición del torneo, que el año pasado acabó en las vitrinas del Surne. Melwin Pantzar es uno de los elegidos por los organizadores del campeonato, que ven en el base del Surne a un joven con inmensa proyección y que el año pasado ya fue el «MVP» de la final contra el PAOK. «Promedió 18 puntos y un 45% en tiros de campo en los dos partidos decisivos en los que actuó como líder del equipo», argumentan los responsables de una competición que abre este martes la fase de grupos y la carrera por el título. A sus 25 años, el base sueco es uno de los pilares del Surne y hace una buena pareja con Harald Frey. La Europe Cup recuerda además que Pantzar fue uno de los «jugadores clave» de Suecia en el Eurobasket, donde los escandinavos avanzaron hasta las eliminatorias. «Promedió 9,8 puntos, 3,7 asistencias y un impresionante 52,4% en triples. Se movió bien sin balón, mostró una gran confianza en el tiro cuando tuvo espacios y encontró a sus compañeros en las posiciones correctas para que anotaran», se explaya el torneo en la descripción de los méritos del base del Bilbao Basket. Un hombre que fue decisivo en la victoria del domingo ante el Burgos en Miribilla, donde acabó con 15 puntos y 19 de valoración. Ahora abre un nuevo capítulo continental con las intención de repetir los éxitos del curso pasado. Dylan Ennis, Bell-Haynes... Además de Pantzar, cedido esta temporada por el Unicaja al Surne, en el 'Top 10' de los jugadores a seguir en la Europe Cup también figuran los ACB Dylan Ennis, del UCAM Murcia y Trae Bell-Haynes, del Casademont Zaragoza. Dos artistas del balón que lideran a sus respectivos clubes y sirven de termómetro de su baloncesto, que pasa irremediablemente por sus manos. En este selecto grupo también está Ty Nichols del Peristeri, rival de hoy de los hombres de negro, un anotador compulsivo al que se le caen los puntos de los bolsillos. La lista la completan Javian Davis del Oporto, una mole de ala-pívot de 2'05, el francotirador Tomas Dimsa del PAOK, sus homólogos Tevin Mack en las filas del Start Lublin polaco y Joshua Obiesie del Lowen Braunschweig alemán, Emmanuel Lecomte del Valcea rumano y Duke Deen del Bakken Bears danés.