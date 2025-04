El Bilbao Basket viaja a Málaga con la mente en Grecia

Sylla y Marvin Jones pugnan por un balón con el ex hombre de negro Alberto Díaz en el partido de ida, en el que los malagueños se impusieron 81-86.

Carlos Nieto Viernes, 18 de abril 2025, 18:46 Comenta Compartir

Seguro que Jaume Ponsarnau desearía hacer desaparecer del calendario el partido, tal y como le ha sucedido al rival que separa al Bilbao Basket del primer título de su historia. Y es que mientras el PAOK -recibirá a los hombres de negro en Salónica el próximo miércoles- agradece el gesto de la liga griega de aplazar su encuentro ante el AEK, con el que se bate en los cuartos de final de la competición doméstica, el Surne viaja a Málaga para hacer frente al Unicaja (sábado, 18 horas).

Se trata de un partido pegajoso ante uno de los gigantes españoles algo venido a menos. Y es que el combinado andaluz, líder durante el primer tramo del curso, solo ha sacado adelante uno de sus últimos cinco partidos de ACB. Por otro lado, esta semana ha logrado la clasificación para la 'final four' de la Champions, la tercera competición continental y en la que defiende el título logrado hace un año.

Con siete jornadas por delante el Bilbao Basket tiene amarrada la salvación. Cuenta con diez triunfos, 17 derrotas y cuatro victorias de margen sobre el Granada, al que tiene el average ganado. Vaya, que solo un descalabro de época y una remontada sin parangón de los nazaríes mandarían a los de Ponsarnau al pozo. Por su parte, el Unicaja busca asegurar el cuarto puesto que defiende con dos triunfos de margen sobre el Barcelona. Son los mismos que le saca el Valencia en el tercer escalón.

Un equipo intratable ante su público recibirá a otro que se nubla y pierde el ritmo cuando compite lejos del infierno de Miribilla, pabellón que puso en aprietos al conjunto malagueño en el duelo de ida, resuelto por 81-86 en los últimos segundos gracias al acierto de Kendrick Perry (12 puntos y 5 asistencias aquel día en Bilbao). El Unicaja solo ha perdido dos partidos esta temporada como local, ante Gran Canaria y Real Madrid. Son los mismos que ha ganado el Bilbao Basket a domicilio. Lo ha hecho precisamente ante los equipos que virtualmente están en descenso: Granada y Coruña. En competición europea los 'men in black' añaden cinco triunfos más.

📕 «𝙅𝙊𝙍𝙉𝘼𝘿𝙊́𝙉»



1. Lo que no te puedes perder este fin de semana en la Jornada 2⃣8⃣ de la #LigaEndesa porque está repleto de partidazos con el #PlayoffLigaEndesa al rojo vivo, una batalla directa en la zona baja de la clasificación y es un auténtico planazo.



𝙃𝙚𝙢𝙤𝙨… pic.twitter.com/fD6yEd6WDK — Liga Endesa (@ACBCOM) April 18, 2025

Es por tanto un duelo en el que no correr riesgos, mantener el ritmo competitivo de cara a la histórica cita de Grecia y no perder a más jugadores. Tres son las bajas con las que cuenta el Bilbao Basket para el Martín Carpena. Tryggvi Hlinason -rotura muscular en el gemelo derecho-, Xavi Rabaseda -aún en proceso de recuperación de una meningitis que le tuvo dos días hospitalizado- y Malcolm Cazalon -fuerte esguince en el tobillo- no estarán en Málaga.

Por su parte, Ibon Navarro tiene dos bajas. El técnico vitoriano no podrá disponer de Nihad Djedovic y Melvin Ejim. El alero bosnio ha sido el último en caer por una lesión en el gemelo izquierdo, mientras que el '3' canadiense sigue fuera debido al bíceps femoral, también en la pierna izquierda. El encuentro será retransmitido por 'Movistar + Deportes' (dial 63).

Pasado en ambos equipos

Hay varios jugadores con pasado en ambos equipos. En el bando bilbaíno, Goran Drajic regresará a un Carpena en el que jugó de local entre 2012 y 2014. Más especial será para Rubén Domínguez, canterano de un Unicaja liderado por Alberto Díaz. A punto de cumplir 31 años, el base campeón del Eurobasket en 2022 es el ídolo local. Cumplirá además 500 partidos contra el equipo en el que estuvo cedido en la segunda mitad de la temporada 2013-2014. El jugador andaluz echó un cable en el equipo dirigido por Rafa Pueyo, hoy director deportivo, para conseguir la permanencia.