«La fortaleza mental será clave»

Apenas unas horas después de la victoria contra el PAOK en un Miribilla majestuoso, que no dejó de apoyar al equipo durante los 40 minutos, ... los jugadores del Bilbao Basket aún estaban con las emociones a flor de piel. Tanto los que saltaron a la cancha como los que no, como es el caso de Xavi Rabaseda, aún en proceso de recuperación de una meningitis que le tuvo dos días hospitalizado, se muestran satisfechos con el triunfo en el choque de ida y recetan valentía de cara al duelo de vuelta en Salónica. Coraje y nada de especular con el marcador, con los siete puntos de ventaja, sino partirse el alma por levantar el título de la FIBA Europe Cup. «Hay que ir a ganar», coinciden el capitán del Surne, Zoran Dragic y Melwin Pantzar. Los tres abogan por una defensa de granito, carácter y creer en el equipo para terminar el trabajo en Grecia.

«¿Los siete puntos? Es mejor eso que nada, ¿no?», reflexiona desde la experiencia Dragic, quien invita a poner el marcador a cero e ir a por todas en Salónica. «Queríamos ganar en Miribilla, primero, y hacerlo por la mayor diferencia posible, después, pero no olvidemos que ellos son buenos. Tenemos que ser realistas», advierte el internacional esloveno. El Bilbao Basket iba nueve arriba y tenía la última posesión para cerrar el partido con una ventaja de dobles dígitos, pero una pérdida de Pantzar dio aire al PAOK en forma de canasta de Katsivelis. «Sus americanos van bien en el uno contra uno. Somos mejores como equipo, pero hay que asumir que los griegos no volverán a registrar unos porcentajes tan malos en tiros de tres», desliza en referencia al 3 de 26 con el que los helenos regresaron a casa.

Dragic aclara que «sabemos que su pista será un infierno y lo que nos espera allí, pero cuando el balón vuele por los aires lo de alrededor dejará de importar. Estamos en una buena situación sin olvidar a dónde vamos». El alero de Ljubljana es prudente y a la vez optimista, consciente de que habrá que remar mucho a orillas del Egeo para volver a casa con un trofeo continental. «Les ganamos aquí, y creo que estamos al 50%. Incluso si hubiésemos vencido por 20 no me atrevería a dar otros porcentajes. Perdimos de 19 en Dijon, remontamos y ganamos de 29. Es el baloncesto, no puedes dar nada por seguro». Cuando se le pide que dé las claves de lo que habría que hacer en Grecia, el esloveno pone las cartas boca arriba. «Lo más importante es jugar una buena defensa como en Miribilla y no hablar con los árbitros, solo pensar en lo nuestro e ir posesión a posesión. Y cuando lleguen los malos momentos, superarlos lo antes posible. Ellos también sentirán presión. Si nos mantenemos firmes, con la ventaja bajo control o incluso yendo por delante, el PAOK deberá arriesgar y jugar más rápido. Será difícil, pero tenemos que resistir».

Es una opinión que comparte Xavi Rabaseda, quien vivió el duelo de Miribilla como espectador. Espera recuperarse pronto de la meningitis y echar una mano al equipo. Tampoco descarta vestirse de corto en Salónica, aunque va con calma. «Hay que ganar allí», afirma rotundo. «Sería un error ir calculando la renta. Hay equipo suficiente como para hacerlo». No le intimida el ruido del PAOK Sports Arena. «He vivido finales y ambientes hostiles. ¡Es lo que más gusta! Cuando era pequeño veía esos partidos y quería jugarlos algún día, estar ahí. Sabemos que será complicado, sufriremos, pero es lo que toca si queremos el título».

Defensa de Miribilla

El que está deseando probarse en el infierno tesalonicense es Melwin Pantzar, el mejor hombre de negro en el choque de ida con 19 puntos, cuatro rebotes y otras tantas asistencias. «Estoy con muchas ganas. No tengo ningún miedo y sí impaciencia por jugar ese partido. Quiero contar algún día a mis hijos cómo fue aquella vez en Salónica... ¿El título? ¡Claro que es posible! Si hacemos las cosas bien y respetamos el plan del 'coach' podemos hacerlo», afirma el base sueco. «Hay que ir a ganar y no pensar en los siete puntos de ventaja. Lo hicimos contra el Tofas y nos equivocamos; ante el Dijon lo afrontamos de otra manera y remontamos», rememora.

Pantzar da tres pautas para levantar el título en Grecia: «La fortaleza mental será clave, tácticamente habrá que repetir la defensa que hicimos en Miribilla y tendremos que saber cómo atacar a sus diferentes sistemas defensivos. Podemos hacerlo».