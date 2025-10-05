El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zaragoza 107-88 Baskonia

El Baskonia no carbura

El equipo azulgrana rememora sus penurias domésticas y recibe una lección de baloncesto impartida por un Zaragoza superior en todo

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:42

Si se trata de prodigalidad, pocos en el inicio de esta temporada como el Baskonia, un equipo capaz de regalar puntos por encima de la ... centena a su rival de turno. En el choque inaugural de curso entregó 102 puntos al Olympiacos, idéntica cifra concedida días después al Asvel Villeurbanne. Sin demasiado ánimo para la rectificación, la escuadra de Paolo Galbiati regaló 107 a un Zaragoza que encontró en el visitante azulgrana al mejor invitado a las recién inauguradas festividades de El Pilar. De cien en cien no parece una cadencia recomendable, la misma que obliga a una inspiración ofensiva de sobresaliente. Como la carta de triples tampoco invitaba a alegrías con un triste 4 de 28, el Baskonia cayó por su propio peso para rememorar sus penurias recientes en el frente doméstico. De nuevo, un domingo de desasosiego y cabreo. Sucedió hace dos campañas con Joan Peñarroya y Dusko Ivanovic, se reprodujo con Pablo Laso y ahora, la primera en la frente con Paolo Galbiati.

