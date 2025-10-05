El Baskonia no carbura

Si se trata de prodigalidad, pocos en el inicio de esta temporada como el Baskonia, un equipo capaz de regalar puntos por encima de la ... centena a su rival de turno. En el choque inaugural de curso entregó 102 puntos al Olympiacos, idéntica cifra concedida días después al Asvel Villeurbanne. Sin demasiado ánimo para la rectificación, la escuadra de Paolo Galbiati regaló 107 a un Zaragoza que encontró en el visitante azulgrana al mejor invitado a las recién inauguradas festividades de El Pilar. De cien en cien no parece una cadencia recomendable, la misma que obliga a una inspiración ofensiva de sobresaliente. Como la carta de triples tampoco invitaba a alegrías con un triste 4 de 28, el Baskonia cayó por su propio peso para rememorar sus penurias recientes en el frente doméstico. De nuevo, un domingo de desasosiego y cabreo. Sucedió hace dos campañas con Joan Peñarroya y Dusko Ivanovic, se reprodujo con Pablo Laso y ahora, la primera en la frente con Paolo Galbiati.

Zaragoza Bell Haynes (26), Yusta (14), DJ Stephens (8), Robinson (16) y Dubljevic (2) -cinco inicial- Spissu (5), González (6), Rodríguez (11), Stevenson y Soriano (19). 107 - 88 Baskonia Forrest (6), Spagnolo (6), Luwawu-Cabarrot (19), Diakite (4) y Samanic (21) -cinco inicial- Howard (4), Diallo (22), Villar (2), Diop (3), Frisch y Joksimovic (1). Parciales 23-20, 25-14 (48-34 al descanso), 24-26, 35-28

Incidencias 6.361 espectadores en el Príncipe Felipe

Mejor confiar en que lo sucedido en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, sea un borrón, que tampoco es cuestión de ponerse agorero con la temporada recién comenzada. El caso es que el conjunto vitoriano, con su entrenador debutante y un buen puñado de jugadores recién llegados que exigencia la dureza de la liga española, recibió una auténtica lección de baloncesto por parte de un Zaragoza que le superó en todos los apartados del juego. Le bastó al conjunto aragonés contar con un base de referencia (Trae Bell-Haynes), un interior percutor (Joel Soriano) y un exterior con criterio (Joaquín Rodríguez) para sacar del carril a Markus Howard, el retrato de un juego de ataque azulgrana caótico y desacertado.

Alrededor de este triángulo, el equipo de Jesús Ramírez construyó una celada perfecta en la que cayó el Baskonia. Siempre eficaz a la hora de leer una defensa azulgrana de cambios automáticas que dejaba por sistema a un hombre grande en posición de ventaja debajo del aro. La falta de sintonía colectiva atrás fue de la mano con la dejación de funciones a la hora de contener un buen número de situaciones de 'uno contra uno' en los que los jugadores maños casi siempre salieron victoriosos. Al Baskonia le pudo faltar acierto, pero tampoco le acompañaron ni la intensidad ni la dureza.