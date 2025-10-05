El primer descarte de Galbiati en la ACB es Nowell El técnico deberá desconvocar en cada duelo liguero a uno de sus tres extracomunitarios. Jugarán Forrest y Howard

El Baskonia se mide desde las 17:00 horas al Zaragoza en el estreno de la ACB sin Markquis Nowell. El base estadounidense es el jugador descartado por Paolo Galbiati, que cada fin de semana deberá de escoger entre dos de sus tres jugadores extracomunitarios. En busca de la primera victoria de la temporada, el italiano apuesta por Trent Forrest y Markus Howard.

La decisión atiende a razones lógicas como la inexperiencia y la todavía falta de adaptación del menudo timonel norteamericano, que llegó a Vitoria hace doce días para emprender su primera aventura lejos del baloncesto estadounidense. Su carta de presentación fue impactante en la Euskal Kopa, siendo clave en el triunfo, mientras que su rendimiento ante el Olympiacos y el Asvel mostró más altibajos.

Sin Nowell, Trent Forrest y Rafa Villar, casi inédito en estos dos encuentros de Euroliga, serán los encargados de llevar el timón del Baskonia en Zaragoza. Tendrán el apoyo de Spagnolo, por ahora siempre en el puesto de escolta, y el joven Stefan Joksimovic, que sigue en dinámica de primer equipo. La perla eslovena, con ficha del filial, apunta a ir convocado en los partidos de la ACB mientras Rodions Kurucs sigue de baja. Aunque Galbiati anunció que el regreso del letón «está cerca».