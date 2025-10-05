Luwawu-Cabarrot, MVP azulgrana del Zaragoza-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores azulgranas
Domingo, 5 de octubre 2025, 22:00
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Vivió un debut amargo en la Liga ACB con una derrota en la que se impuso el planteamiento de su oponente Jesús Ramírez. En su ‘debe’, el hecho de que el equipo no transmitiera un mínimo de prestancia defensiva. Ni las continuas rotaciones ni los cambios en los quintetos en cancha funcionaron.
Forrest
Base
Valoración del redactor
No hubo color en el pulso de bases con un Bell-Haynes dominante. En esa versión destemplada deja la brújula sin dirección.
Villar
Base
Valoración del redactor
Sin un papel claro como segundo base. Puso empeño, pero no encontró la continuidad.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Dispuso de triples abiertos con los que no acertó hasta firmar un 0 de 6 desde 6,75. Irrelevante en ataque y superado atrás por Joaquín Rodríguez.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Asomó su amor propio y algún que otro exceso de aceleración. Su mejor cuarto fue el último, pero no fue suficiente para cambiar la dinámica
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Ejerció de base circunstancial durante algunos minutos. Sin demasiado peso en un partido que reclamaba otros protagonistas en el perímetro.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Galbiati tiró del joven canterano cuando todo estaba perdido. Intentó aprovechar su tiempo de juego en una circunstancia difícil e irreparable.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Intentó tomar la responsabilidad anotadora en un perímetro castigado por el desacierto. Laborioso en el rebote y penalizado por las pérdidas.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
No jugó por molestias físicas.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Lagunas de concentración y demasiada facilidad para acumular personales. Sin puntería alguna en sus cinco tiros de campo.
Samanic
Ala-Pívot
Valoración del redactor
Alternó las dos posiciones interiores, amasó puntos desde el tiro libre pero no dio sensación de superioridad en la pintura.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Algún fogonazo en el tercer cuarto para un jugador que busca su sitio en el esquema interior azulgrana.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot19
Hamidou Diallo17
Trent Forrest16
Clément Frisch15
Paolo Galbiati15
Khalifa Diop14
Matteo Spagnolo11
Tadas Sedekerskis11
Luka Samanic10
Markus Howard10
Markquis Nowell9
Mamadi Diakite7
Rafa Villar4
Joksimovic-
Rodions Kurucs-
