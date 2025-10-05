Galbiati: «Todos sabían que Bell-Haynes penetra por la derecha y cada posesión ha llegado así al aro»
El técnico pide más atención a su plantilla. «Nosotros sabemos las características del oponente y hemos sido muy inconsistentes. Nadie se puede rendir en defensa»
Domingo, 5 de octubre 2025, 19:46
Galbiati ha vivido un espantoso estreno en Zaragoza. El Baskonia ha caído sin contemplaciones y ha vuelto a encajar más de cien puntos. «¿Le preocupa la defensa?». El técnico no ha dejado terminar la pregunta. «Sí, me preocupa». El italiano no escurrió el bulto. Dejó a un lado las alabanzas a sus jugadores que hasta la fecha han protagonizado sus comparecencias y les pidió una mayor atención, compromiso y rendimiento en pocas palabras.
El silencio se ha adueñado de la sala de prensa tras felicitar al Zaragoza. Costaba que salieran las palabras, a veces en inglés, otras en italiano, y algunas en español. Ordenarlas. «Es una muy mala noche, muy mala noche», valoró. «Nada de defensa», prosiguió. «Hemos fallado tiros abiertos y eso ha afectado a nuestra confianza pero si jugamos así en defensa no hay nada que hacer. Eso es todo», sintetizó.
Los 104 puntos encajados de media esta semana inquietan al preparador de Vimercate. «Nuestra pretemporada ha sido muy difícil, pero no es una excusa. Hoy recibimos canastas con mucha facilidad», ha explicado. Y ha puesto uno de los muchos ejemplos que podía poner. «Todos nuestros jugadores estaban preparados para lo que nos íbamos a encontrar, todos sabían que Bell-Haynes juega a derecha y han acabado cada posesión debajo del aro», reconoce en unas declaraciones que no suenan nuevas en una rueda de prensa del entrenador del Baskonia.
Galbiati lo considera una «inconsciencia» saber lo que podía pasar y que ocurra con facilidad. «No hemos sido capaces de cambiar nuestra mentalidad», atisba. En el ataque no quiso detenerse mucho. «Pienso que los triples estaban tirados con mucho espacio, pero llegamos a estar en 1 de 19 o 1 de 20. Es baloncesto». Piensa que el problema es colectivo.
«Nosotros tenemos que anotar, tenemos que jugar en nuestro ritmo pero sobre todo, necesitamos a todos nuestros jugadores. Nadie se puede rendir en defensa, nadie se puede rendir en ataque. Todo el mundo tiene que jugar con una buena mentalidad y una buena energía», demanda con autocrítica. «No hemos mostrado eso hoy y esa es mi responsabilidad».
Por último, promete trabajo. «Tengo que recuperarlos (a los jugadores). Esta semana tengo que ir al pabellón y tratar de sacar lo mejor de mí, del staff y de los jugadores para mostrar una cara muy diferente a lo que se ha visto hoy», ha culminado.