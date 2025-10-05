El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Primer mate salvaje de Diallo: casi mete el antebrazo en el aro

El alero baskonista hizo gala de sus buenos muelles al colgarse pese a la resistencia del jugador del Zaragoza Stevenson

Iván Benito

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Hamidou Diallo ya lo avisó. «Habrá muchos más intentos y más gente que reciba mates». Se quedó con las ganas de colgarse del aro ante el Trieste en pretemporada. Lo intentó por encima de un jugador del conjunto italiano. Una quimera para la mayoría de los mortales. Una posibilidad real para él. Casi le sale. Ante el Zaragoza, lo logró.

El escolta del cuadro maño Stevenson puede dar fe de ello. El Baskonia corrió al contragolpe. Diop limpió la zona cayénose al suelo junto con Robinson. Pista de despegue libre para el saltarín baskonista. Recibió de Frisch, un bote y directo a la canasta. Pum. Martillazo. El jugador sueco sale en la foto. Con el antebrazo casi colgado del aro.

Diallo grita. Se desahoga. Y le dice algo a Stevenson, que se revuelve y tienen un pequeño enganchón. No llega a mayores. El alero azulgrana de 1,96 firma su primer mate salvaje desde su aterrizaje en España. El campeón de mates de la NBA en 2019 deja su sello en su estreno en la ACB.

