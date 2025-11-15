La reválida de Markus Howard

La vuelta a la vorágine competitiva de Markus Howard ha coincidido con el retorno del Baskonia a su versión más vulnerable y desordenada. El escolta ... azulgrana viajó el pasado fin de semana a Lleida, pero no participó en la derrota ante la escuadra catalana. Ya en la arena continental, dispuso de una cuota de tiempo en cancha más que testimonial para tratarse de un jugador recién incorporado tras su lesión en un dedo de la mano izquierda. Disputó 23 minutos ante el Hapoel Tel Aviv, con protagonismo en una recta final en la que se sabía de qué lado iba a caer el triunfo. Contra el Maccabi, se quedó en 16 minutos y contempló desde el banquillo un epílogo funesto en el que el equipo vitoriano se quedó sin munición ofensiva.

En otras circunstancias, la presencia de Howard en el cierre de un partido sería una cuestión innegociable. En este momento, resulta un verdadero dilema para Paolo Galbiati. Si los buenos, y los que más cobran, deben estar presentes en los momentos de la verdad, la ausencia del estadounidense en la fase crítica del choque ante los macabeos refleja lo complejo de ciertas decisiones que debe tomar el preparador azulgrana. En realidad, a Galbiati se le cruzan dos retos inmediatos: reconducir el rumbo de un equipo azulgrana inofensivo lejos del Buesa que acumula tres derrotas consecutivas ante Lleida, Hapoel y Maccabi, y encajar en una estructura todavía endeble a un Howard que tampoco es que hubiera ajustado como un guante antes de su lesión. La cuestión estriba en si la mejora colectiva puede incluir la aportación de un jugador de características atípicas. Al fin y al cabo, Galbiati debe bordar la clásica cuadratura del círculo que suele plantear el club de Zurbano a sus entrenadores. Aquí se pide ganar con asiduidad y que los jugadores mantengan e incluso mejoren su valor en el mercado. Y más en el caso de Markus Howard, que afronta su cuarta temporada en la disciplina azulgrana, disfruta de un contrato millonario que expira en junio de 2028 y que cuenta con una cláusula de rescisión de 2 millones de euros.

Dilema en el Palau Ante el Barça, el técnico deberá elegir un descarte entre Nowell, Simmons y el anotador reincorporado

Los registros ofensivos combinados de Howard en los dos partidos de esta semana se emparentan por lo bajo con los choques previos a su percance ante el París Basketball el pasado 15 de octubre. Contra los rivales hebreos promedió 6,5 puntos y un 21% de acierto triple. Son números que apenas levantan los 7 puntos y 27% en tiros de tres registrados por el exterior baskonista en los cuatro primeros encuentros de la Euroliga. Su acierto se mantiene bajo mínimos y, para colmo, su presencia abre al oponente una vía para agrietar la defensa azulgrana. '¡Atacad a Howard!', podría escucharse con claridad a uno de los asistentes de Dimitris Itoudis durante un tiempo muerto del partido ante el Hapoel Tel Aviv. El conjunto israelí parecía tener clara la estrategia con el jugador estadounidense. El resto de rivales que se cruzan ahora con el Baskonia puede que también la tengan.

Tres extracomunitarios sanos

En esta encrucijada, Galbiati se ve obligado a calibrar qué suma Howard en ataque y qué le resta en defensa. Para colmo, la particular configuración de la plantilla azulgrana multiplica los problemas después de que el retorno de Howard eleve a tres el número de extracomunitarios disponibles, sin contar al aún lesionado Trent Forrest. En la Euroliga, hay barra libre en materia de nacionalidad, pero la Liga ACB reduce a dos el número de 'extranjeros' en acta. De cara al encuentro de mañana en la cancha del Barcelona (19.00 horas), Galbiati deberá elegir un descarte entre Howard Howard, Markquis Nowell y Kobi Simmons. Ante el Real Madrid, al italiano se le presentó una disyuntiva similar y se decantó por prescindir del primero.