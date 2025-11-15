El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Howard ejecuta un tiro triple durante el choque ante el Maccabi. EFE

La reválida de Markus Howard

El encaje del escolta tras su lesión supone un nuevo desafío para Galbiati, también obligado a enderezar un Baskonia inofensivo lejos de casa

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:39

La vuelta a la vorágine competitiva de Markus Howard ha coincidido con el retorno del Baskonia a su versión más vulnerable y desordenada. El escolta ... azulgrana viajó el pasado fin de semana a Lleida, pero no participó en la derrota ante la escuadra catalana. Ya en la arena continental, dispuso de una cuota de tiempo en cancha más que testimonial para tratarse de un jugador recién incorporado tras su lesión en un dedo de la mano izquierda. Disputó 23 minutos ante el Hapoel Tel Aviv, con protagonismo en una recta final en la que se sabía de qué lado iba a caer el triunfo. Contra el Maccabi, se quedó en 16 minutos y contempló desde el banquillo un epílogo funesto en el que el equipo vitoriano se quedó sin munición ofensiva.

