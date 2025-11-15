El exbaskonista Peppe Poeta adelanta su futuro en la Euroliga

Iván Benito Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:35 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

El exbaskonista Peppe Poeta, el risueño jugador italiano que pasó unos meses de 2014 en Vitoria, se retiró hace tres años. Cambió la pista por los banquillos y parece destinado al éxito. La temporada pasada llevó al Germani Brescia a la final de la Liga italiana con un equipo modesto, con casi solo ocho jugadores de importancia en la rotación. Le llovieron las ofertas en verano y dio un paso alternativo, modesto. Volvió al Armani Milán para ser el segundo entrenador, como entre 2022 y 2024. Una paso atrás para dar dos hacia delante.

Por el momento, una inoportuna enfermedad de Ettore Messina ya le ha dado la oportunidad de debutar como técnico en la Euroliga con 40 años, uno menos que Paolo Galbiati, y su estreno ha sido inmejorable: victoria ante el Asvel (80-72) y sobre todo, triunfo anoche sobre el Olympiacos (88-87). Un pleno de alegrías en las que ha exhibido una conexión total con sus jugadores. El beso que le plantó en la cabeza Stefano Tonut tras un cambio representa su afinidad con la que podría ser su plantilla el próximo curso.

Ettore Messina, afectado esta semana por la gripe, termina contrato el próximo 30 de junio y, con 66 años, todo apunta a que cerrará su ciclo en el Forum Mediolanum después de seis temporadas. «Hemos acordado con los propietarios confiar en Peppe Poeta para el presente y el futuro de nuestro club», aseguró el veterano entrenador, ex del CSKA de Moscú y el Real Madrid entre otros, con el regreso de su asistente. Honesto y aplicado como jugador, en la que ganó la copa italiana en 2018 con el Turín a las órdenes de Galbiati, su debut triunfal ha sido una de las noticias de la semana en la Euroliga junto a las dos victorias en otros tantos partidos del Barcelona con el novel Óscar Orellana.

En la otra cara de la moneda está la frustración de Zeljko Obradovic tras la derrota del Partizan ante el Asvel. «Empezamos el partido de una manera inaceptable. Creo que es vergonzoso cómo nos vimos. Algunos jugadores deberían preguntarse por qué sucedió eso», arrancó. El técnico dio sus razones. «Los jugadores no están concentrados en el partido. Antes del partido, todos estaban con el móvil. Dije todo lo que tenía que decir en el descanso, pero después del partido, al entrar en el vestuario, la situación era exactamente la misma. Es increíble», censuró. El serbio no da con la tecla para revertir el mal inicio de curso. «No sé ni cómo reaccionar; no solo estoy decepcionado, no encuentro las palabras para explicar lo mal que me siento. Siempre asumo la responsabilidad en ciertas situaciones pero, en este caso, simplemente no lo entiendo. Intenté animarlos, hice cambios, e incluso logramos ponernos en posición de ganar el partido».