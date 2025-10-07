Dejemos trabajar tranquilo a Galbiati

Aunque resulta difícil aceptar la semana vivida por el Baskonia, creo que es necesario un ejercicio de templanza en los primeros pasos del Baskonia en ... la temporada 2025-26. Un proyecto nuevo nunca es capaz de afrontar en cinco días tres enfrentamientos de alto nivel. Haciendo un repaso de cómo se han producido las derrotas descubrimos que, frente a Olimpiacos el equipo mantuvo la cara y dispuso siempre de opciones de victoria. Prácticamente sin descanso, viajó a Lyon donde, recuerden, jugó un magnífico primer tiempo. Si perdió, fue por agotamiento de sus jugadores. Cuarenta y ocho horas después le esperaba el Zaragoza, un equipo de nivel medio de la Liga ACB descansado y ante su público. ¿Conclusión? Impotencia física para ganar.

El proyecto Paolo Galbiati me gusta. El equipo da todo en el campo, cuando está entero físicamente, prioriza una defensa colectiva y no renuncia a tiros rápidos. En definitiva, el baloncesto con el que compiten los grandes equipos del momento. Dejémoslo trabajar tranquilo.

Ya desde hoy me atrevo a decir que la confección de la plantilla tiene ciertas deficiencias. La más llamativa es compatibilizar en el quinteto principal a dos jugadores de 1,80 metros pelados como Howard y Nowell, difícilmente son compatibles. Pueden serlo en ataque, pero jamás en las labores defensivas, de tal manera que los contrarios les castigarán con falsos jugadores interiores.

La siguiente gran dificultad que detecto es en el puesto de 'cinco'. Parece definitivo que Khalifa Diop no merece el respeto de sus defensores, lo cual facilita la defensa de los exteriores baskonistas. Si se trata de buscar justificaciones a las derrotas, quizá la más importante sea la incomparecencia del lesionado Rodions Kurucs. Cuando esté sano, su presencia afianzará el rebote del equipo vitoriano. Definitivamente, ningún jugador de la plantilla puede garantizar diez rebotes por partido. ¿Qué equipo medio de la competición europea no sufre una carencia similar?

Ahora llama a la puerta el Panathinaikos, tradicional equipo griego con mucha pasta y armado con una de las plantillas más expertas de Euroliga, donde destaca un Juancho Hernangómez que ejerce de líder del equipo. Al Baskonia no se le puede exigir la victoria, pero sí una mejora colectiva y, de paso, una adaptación a lo que llega cada fin de semana. Al fin y al cabo, el domingo llega el Madrid. Francamente, no es el calendario que hubiera deseado el club.