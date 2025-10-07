El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Forrest trata de avanzar hacia la canasta frente a la oposición de su excompañero Donta Hall. Igor Martín

Terapia de choque para la fragilidad del Baskonia

Los azulgranas buscan endurecerse esta semana ante el Panathinaikos y Real Madrid, sobrados de arsenal, con la obligación de mejorar en defensa

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 7 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Los suspiros acompañan el inicio de la semana del Baskonia y no son dulces precisamente. Después de recibir 311 puntos en contra en sus tres ... primeros partidos, el Panathinaikos y el Real Madrid preparan su visita al Buesa Arena. Buff. Terapia de choque. Dos rivales poco recomendables para lograr resultados salvadores. O no. Depende cómo se enfoque. Los azulgranas tienen ante sí la oportunidad de mostrar que son capaces de lo mejor y eclipsar lo peor, lo visto en Zaragoza y en la segunda parte ante el Asvel. Pocas cosas relanzan más la ilusión que tumbar a los candidatos a todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Jornada de lunes caótica en el metro de Bilbao
  5. 5 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  6. 6

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  9. 9

    Macron da 48 horas a Lecornu para negociar la formación de un Gobierno y evitar elecciones
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Terapia de choque para la fragilidad del Baskonia

Terapia de choque para la fragilidad del Baskonia