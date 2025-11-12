La derrota ante el Hapoel se cuela en los peores registros de la historia del Baskonia El conjunto azulgrana no había recibido tantos puntos en contra en sus 26 ediciones de la Euroliga

Iván Benito Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:52 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

El Baskonia no guardará el mejor recuerdo de su primer partido en Bulgaria. La derrota que sufrió en Sofía a manos del Hapoel Tel Aviv entra en las peores páginas de la historia del club vitoriano. Fueron 114 puntos recibidos, una cifra nunca vista hasta la fecha para el conjunto azulgrana a los largo de sus 26 participaciones en la máxima competición continental. Galbiati consideró que la defensa de su equipo fue «inaceptable» y reprochó públicamente a sus jugadores su labor.

Según recoge la web baskonistas.com, la cifra anotadora del cuadro hebreo es la mayor que ha encajado el Baskonia en su insigne trayectoria en la élite. Son solo 18 de un total de 668 partidos en la Euroliga en los que el oponente al cuadro alavés alcanza o supera los 100 puntos. Hasta la fecha, 113 tantos era el peor registro, encajado a manos del Maccabi de Tel Aviv en dos ocasiones.

La primera fue en 2019 en el Buesa Arena, en un duro correctivo (83-113) encajado por el equipo dirigido por aquel entonces por Velimir Perasovic, que pocas semanas después sería reemplazado por Dusko Ivanovic. La segunda fue más reciente. En la primavera de 2024, en el estreno del play-in, el cuadro vitoriano cayó en un casi vacío Belgrado Arena por un contundente 113-85. Los azulgranas se resarcieron tres días después derrotando a la Virtus y accediendo a las eliminatorias por la Final Four cinco años después.

A su favor, el Baskonia le endosó 120 tantos al Asvel en 2023 y 116 al propio Maccabi, rival mañana, unos meses antes durante la temporada 2022-2023. Esa temporada, con Joan Peñarroya a cargo del banquillo, el conjunto alavés superó los 100 puntos en un total de 15 partidos (10 de Liga Endesa y 5 en Euroliga). En la ACB, los datos son mucho más extremos. Los vitorianos llegaron a endosarle 131 puntos al Caja de Ronda, el Unicaja, en un duelo disputado en 1988 en Málaga. Por contra, tres años antes, llegó a recibir 135 del Real Madrid.