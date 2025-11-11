El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: comprobar resultados del martes 11 de noviembre

Hapoel Tel Aviv 114-89 Baskonia

El dueño del Hapoel se burla de la dura derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos»

Ofer Yannay protagoniza una nueva salida de tono en Twitter para celebrar un nuevo triunfo de su equipo

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

Por si la impotencia provocada por la superioridad de Elijah Bryant, Vasilije Micic, Chris Jones o Antonio Blakeney fuera poco, el excéntrico propietario del Hapoel Tel Aviv, agarró el teléfono móvil y se burló de la derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos», escribió en su cuenta de Twitter. El dueño del club israelí hizo sangre del mal partido de los azulgranas, con una nueva salida de tono que demuestra falta de gentileza como presidente de una institución y predilección por el conflicto.

No es la primera vez (ni posiblemente sea la última) que el multimillonario israelí tira de sarcasmo para celebrar los triunfos del Hapoel. Con el exbaskonista Pedro Martínez mantuvo un enfrentamiento en el que le afeó las tres derrotas que acumulaba ante su equipo como motivo que podrían costarle el puesto de entrenador en el Valencia. La Euroliga le multó con 5.000 euros, y aún así Yannay volvió a contestar.

Señaló que el humor es «muy importante» y adjuntó un escrito a la competición en la que acusó al entrenador de mostrar «hostilidad, odio, noticias falsas e incitación al odio contra el Estado de Israel y su pueblo». El documento acababa citando una frase de Milan Kundera. «La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y la lucha del hombre contra el totalitarismo es la lucha de la risa contra la seriedad». Tras la burla de esta noche, tampoco va a ganar amigos en Vitoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  7. 7 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  8. 8

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  9. 9

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  10. 10 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El dueño del Hapoel se burla de la dura derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos»

El dueño del Hapoel se burla de la dura derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos»