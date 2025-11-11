El dueño del Hapoel se burla de la dura derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos»

Iván Benito Martes, 11 de noviembre 2025, 22:44 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

Por si la impotencia provocada por la superioridad de Elijah Bryant, Vasilije Micic, Chris Jones o Antonio Blakeney fuera poco, el excéntrico propietario del Hapoel Tel Aviv, agarró el teléfono móvil y se burló de la derrota del Baskonia. «Muy sabrosos los pintxos», escribió en su cuenta de Twitter. El dueño del club israelí hizo sangre del mal partido de los azulgranas, con una nueva salida de tono que demuestra falta de gentileza como presidente de una institución y predilección por el conflicto.

Very tasty Pintxos.. ❤️ — Ofer (@OferYannay) November 11, 2025

No es la primera vez (ni posiblemente sea la última) que el multimillonario israelí tira de sarcasmo para celebrar los triunfos del Hapoel. Con el exbaskonista Pedro Martínez mantuvo un enfrentamiento en el que le afeó las tres derrotas que acumulaba ante su equipo como motivo que podrían costarle el puesto de entrenador en el Valencia. La Euroliga le multó con 5.000 euros, y aún así Yannay volvió a contestar.

Señaló que el humor es «muy importante» y adjuntó un escrito a la competición en la que acusó al entrenador de mostrar «hostilidad, odio, noticias falsas e incitación al odio contra el Estado de Israel y su pueblo». El documento acababa citando una frase de Milan Kundera. «La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y la lucha del hombre contra el totalitarismo es la lucha de la risa contra la seriedad». Tras la burla de esta noche, tampoco va a ganar amigos en Vitoria.