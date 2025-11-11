El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yannay, con una camiseta con el rostro de varios de los rehenes que estuvieron secuestrados por Hamas.

Rival del Baskonia

La contradicción del Hapoel: un emblema de la izquierda israelí presidido por un sionista millonario

El conjunto de Tel Aviv, archienemigo del Maccabi, ha dado un salto en sus aspiraciones desde la llegada del magnate de las energías renovables Ofer Yannay

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:14

Ofer Yannay (Yavneh; 1975) es un hombre de negocios israelí, millonario, sionista y, como muestra de su pasión por el baloncesto, patrón del Hapoel Tel ... Aviv, rival hoy del Baskonia. En agosto de 2023 compró el club con ánimo de destruir el mito de ser un equipo perdedor y a la sombra del Maccabi. Dos años después considera que su labor nacional está más que cumplida (ha levantado una Copa y la Eurocup) y aspira más alto. «Mi intención es ser el primer equipo sin licencia de la Euroliga que llega a la Final Four», insiste en cada intervención pública un hombre sin complejos y amante del caos. «Para la gente normal es una tortura, pero yo mantengo la calma y pienso en las posibilidades de aprovecharlo», abanderó en el podcast 'Euro Insiders' como uno de sus lemas vitales.

