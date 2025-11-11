La contradicción del Hapoel: un emblema de la izquierda israelí presidido por un sionista millonario

Ofer Yannay (Yavneh; 1975) es un hombre de negocios israelí, millonario, sionista y, como muestra de su pasión por el baloncesto, patrón del Hapoel Tel ... Aviv, rival hoy del Baskonia. En agosto de 2023 compró el club con ánimo de destruir el mito de ser un equipo perdedor y a la sombra del Maccabi. Dos años después considera que su labor nacional está más que cumplida (ha levantado una Copa y la Eurocup) y aspira más alto. «Mi intención es ser el primer equipo sin licencia de la Euroliga que llega a la Final Four», insiste en cada intervención pública un hombre sin complejos y amante del caos. «Para la gente normal es una tortura, pero yo mantengo la calma y pienso en las posibilidades de aprovecharlo», abanderó en el podcast 'Euro Insiders' como uno de sus lemas vitales.

El encargado de sustentar la ambición sin límite del colíder de la Euroliga convive con que el Hapoel sea el histórico emblema deportivo de la izquierda israelí. Fundado por el sindicato de trabajadores Histadrut, porta la hoz y el martillo en el escudo y responde al apodo de 'los rojos', como el color principal de su indumentaria. Sin embargo, el pasado agosto, no pudo reprimirse ante la solidaridad mostrada por el club en las redes sociales con la huelga convocada en Israel. Pedían negociar la vuelta de los rehenes secuestrados por Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023. «No he aprobado esto. Mala decisión, bórrenlo». Los trabajadores cumplieron sus órdenes, pero sus canales de comunicación se llenaron de críticas enfurecidas de sus aficionados. Tuvo que salir al paso. «Ningún club se ha tomado más en serio la cuestión como nosotros».

El ya por entonces propietario del Hapoel invirtió miles de euros en publicidad en prensa con el mensaje «Israel vencerá» tras los atentados de Hamás. También contrató a cinco personas durante varios meses para combatir lo que consideraba bulos en contra de la política de Benjamín Netanyahu. Admirador de Donald Trump y enfrentado con el exbaskonista Pedro Martínez por su postura propalestina, el pasado abril se mostró exultante al lograr el primer título continental del Hapoel. Levantó la Eurocup tras eliminar al Valencia Basket y al Gran Canaria. «Desde mi perspectiva hemos derrotado a Hamás. Intentaron quebrantar nuestro espíritu, pero fracasaron», proclamó poco después de fotografiarse con el trofeo.

Yannay es el segundo de ocho hijos de un matrimonio de profesores con raíces en Túnez y Libia. «No era una familia rica, sino más bien pobre», advertía en un reportaje en el 'Jerusalem Post' tras considerarle una de las personas más influyentes del país. Criarse en «la periferia», donde «cada oportunidad de triunfar era algo que nunca debería haber ocurrido», cimentó un afán inagotable de gloria. Se licenció en Física, Matemáticas e Informática y comenzó a emprender en 2001. Arrancó con un negocio de reparto de comida adelantado a su tiempo. Fracasó y se interesó en las energías renovables. De ahí procede su fortuna.

Recaudación de fondos

En 2012 fundó Nofar Energy, que ya cotiza en Bolsa y está valorada en más de mil millones de dólares. En sus inicios se topó con problemas burocráticos para instalar paneles solares. Hubo caos pero encontró la salida. Colocarlos en el agua, en lagos y embalses. Según explica, no representan ninguna amenaza para la fauna acuática.

El empresario se vanagloria de siempre hallar soluciones. En verano intentó reclutar a todos los mejores jugadores de Europa entre los ataques de Irán, a los que tiene entre ceja y ceja. «Había que hacer parones en las negociaciones para refugiarme en los búnkeres». Se apoyó en la inversión de otros dos grandes empresarios, Miki Malka y Gili Raanan, y convenció al jugador más cotizado en el mercado, Vasilije Micic. En los últimos días ha lamentado el trato de la Euroliga, el reparto económico y el negocio a pérdidas. Por subsanar sus cuentas, ha iniciado un 'crowdfunding' en 'pipelbiz' para recaudar varios millones más. Su otro emblema es que «todos subestiman el poder del optimismo constante».