Galbiati aprieta a Frisch en un calentamiento. Factoría 9

Los 'olvidados' de Paolo Galbiati

Frisch y Villar esperan su oportunidad relegados en la lista de preferencias del técnico azulgrana, condicionado por la necesidad de resultados

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:10

Todo equipo sumido en problemas tiende a ver acortada su rotación de jugadores. Los más válidos a ojos del entrenador son los elegidos para cruzar ... la tormenta mientras otros asumen su papel de hombres de banquillo con un papel más o menos residual. En el Baskonia actual, hay dos jugadores 'olvidados' por Paolo Galbiati. Son Rafa Villar y Clément Frisch, relegados al vagón de cola del reparto de minutos.

