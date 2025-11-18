El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati saluda a Diakite en un partido. Blanca Castillo

Malos tiempos para proyectos

Al Baskonia le vendría de maravilla jugar solo dos partidos por semana porque la plantilla no da para más esfuerzos

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:12

Al Baskonia no le llegan las fuerzas para cuarenta minutos de partido. Si la actitud de los jugadores es buena, el entrenador no decae en ... sus estímulos y los que están no pueden dar más, el diagnóstico es sencillo: a la plantilla le faltan dos jugadores. A lo largo de las semanas y en pocos encuentros se ha podido criticar la actitud del grupo. Sin embargo, han llegado fuertes derrotas en las dos competiciones, hasta el punto de que el club quizá tenga que pensar en alguna solución. No seré yo quien vaya a dar ideas porque desde luego no las tengo.

