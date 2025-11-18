Al Baskonia no le llegan las fuerzas para cuarenta minutos de partido. Si la actitud de los jugadores es buena, el entrenador no decae en ... sus estímulos y los que están no pueden dar más, el diagnóstico es sencillo: a la plantilla le faltan dos jugadores. A lo largo de las semanas y en pocos encuentros se ha podido criticar la actitud del grupo. Sin embargo, han llegado fuertes derrotas en las dos competiciones, hasta el punto de que el club quizá tenga que pensar en alguna solución. No seré yo quien vaya a dar ideas porque desde luego no las tengo.

Al equipo le vendría de maravilla jugar solo dos partidos por semana porque la plantilla no da para más. El mercado marca las pautas y la Euroliga tomó la decisión de elevar el número de participantes a veinte. Más jornadas y menos descanso. Parecen decisiones intrascendentes, pero no lo son. La ampliación de la Euroliga trajo como primera consecuencia el expolio de jugadores de equipos menores. Vean al Unicaja acaparador de títulos la pasada temporada peleando por los puestos de play off de la Liga ACB. Le fueron arrebatados cuatro jugadores de un plumazo. Equipo nuevo. En esta situación se mueve el Baskonia en los últimos cinco años. Malos tiempos para proyectos.

Echaremos de menos los títulos del Baskonia, pero lo importante es que el Buesa siga vibrando

El panorama de futuro no es halagüeño. Parece que la NBA debuta en Europa en 2027. Mi pregunta es con qué jugadores lo hará. Si lo hace con jugadores de segunda y tercera fila de la competición americana no pasarán de ser equipos medianos, en muchos casos inferiores a los seis mejores de la Euroliga. En este momento, en las competiciones europeas, un 70% de jugadores proceden de aquel baloncesto. En el aspecto puramente baloncestístico no encuentro el atractivo que puede ofrecer el desembarco americano. Si como es menester aceptamos que la treintena de estrellas europeas siempre van a estar en el ámbito de la NBA, cuál es el material humano que puede quedar para los clubes europeos.

El aficionado en poco tiempo, tal como ocurre en la NBA, irá a los campos a disfrutar de un espectáculo, el que le ofrecen los jugadores de su equipo con su esfuerzo. Los títulos quedarán restringidos a muy pocos clubes, no los que trabajen mejor, sino aquellos que, por diferentes razones, hacen crecer ilimitadamente los presupuestos. De la misma manera está ocurriendo en el fútbol, donde el capital deshumaniza la gestión. Indudablemente todos echaremos de menos los títulos del Baskonia. Lo importante es que el Buesa siga vibrando en cada partido con el equipo.