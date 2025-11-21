Kurucs neutraliza la sangría bajo los aros

Hubo varias firmas en la victoria del Baskonia, pero la de trazo más grueso fue la de Rodions Kurucs. El letón fue el primero en ... dar el paso adelante en defensa que requería el encuentro y al que después se sumaron el resto de compañeros. Varios de ellos le superaron en las estadísticas. No fue el más valorado, ni el máximo anotador, ni siquiera el que más rebotes capturó, la faceta que le convierte en hombre clave en este Baskonia. Tampoco fue el jugador designado para darle al bombo. Lo suyo tiene más valor. Es el termómetro del equipo. Una buena versión del ala-pívot báltico camufla las evidentes deficiencias del juego interior azulgrana.

La intensidad y la energía defensiva es algo que el exjugador del UCAM Murcia trae de serie y que, con su lectura de juego, puede llegar a neutralizar los errores tácticos de Diop y Diakite. Un trabajo en la sombra, que sale a relucir y es especialmente aplaudido por el público cuando termina en recuperación del balón. Kurucs destacó en números por sus cuatro robos, algo que le recordó a cuando comenzó a jugar al baloncesto con su abuelo, al que trataba de quitarle el balón. «Mi juego es así. O robo 4 balones o acabo con cinco faltas como ante el Hapoel», expresó en zona mixta.

El drama del primer cuarto, con el exazulgrana Voigtmann siempre con espacio para tirar y ordenar el juego bávaro, quedó en anécdota después de que Kurucs comenzara a pasar el corrector. Fue parte crucial del parcial de 11-2 con el que los de Galbiati iniciaron la remontada. Sobre todo con un triple al contragolpe y una recuperación posterior que empezó a levantar al Buesa Arena. Ese ataque dio paso al fugaz regreso del mejor Howard.

La secuencia fue la siguiente. Triple del astro azulgrana. 28-31. Buena defensa del estadounidense, que recupera la posesión y celebra con vehemencia desde el suelo. En el siguiente ataque, Cabarrot y Simmons desechan su opción de tiro para buscarle. Howard recibe y anota otro triple. Dos seguidos después de varios partidos. Empate a 31 en el marcador. Un minuto después intentó el tercero, que hizo la corbata en el aro y se salió. El 'uy' de la grada recordó al de las noches en las que terminaba por encima de los 30 puntos.

Galbiati sentó a ambos, Kurucs y Howard. Y Sedekerskis y Nowell dieron el relevo en un encuentro redentor. El capitán encontró el acierto ofensivo que le está dando la espalda en este inicio de curso y lo aderezó con 7 rebotes para completar su mejor partido en lo que va de campaña. El base, por su parte, aportó el ritmo necesario al encuentro y se destapó en la segunda mitad. El Baskonia llegó al descanso por delante en el marcador pero con el mal síntoma de registrar más pérdidas de balón que asistencias. Todo cambió en el tercer y el último cuarto, en el que Kurucs recuperó otros dos balones y Galbiati se abrazó en la banda a un Howard que apretaba los dientes al ser sustituido. Como preguntándole por qué ya era suficiente. Le necesitará así más días.