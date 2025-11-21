El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kurucs pelea un balón desde el suelo. Igor Martín

Kurucs neutraliza la sangría bajo los aros

El letón lidera una noche de redención para Sedekerskis y Nowell, con un fugaz regreso del mejor Howard en el segundo cuarto

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:56

Hubo varias firmas en la victoria del Baskonia, pero la de trazo más grueso fue la de Rodions Kurucs. El letón fue el primero en ... dar el paso adelante en defensa que requería el encuentro y al que después se sumaron el resto de compañeros. Varios de ellos le superaron en las estadísticas. No fue el más valorado, ni el máximo anotador, ni siquiera el que más rebotes capturó, la faceta que le convierte en hombre clave en este Baskonia. Tampoco fue el jugador designado para darle al bombo. Lo suyo tiene más valor. Es el termómetro del equipo. Una buena versión del ala-pívot báltico camufla las evidentes deficiencias del juego interior azulgrana.

