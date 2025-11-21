Kurucs, MVP azulgrana del Baskonia-Bayern. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:51
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Mantuvo la calma, dentro de su espíritu volcánico, para manejar las rotaciones con sentido. El equipo se repuso a un primer cuarto frío, blando atrás y sin rumbo adelante, para arrollar después al Bayern a base de intensidad, físico, defensa y compromiso coral. Excelente a la carrera y con altos porcentajes.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Recuerda a la capacidad de Forrest para anotar por sí mismo. Un base sólido, un fichaje acertado sobre la marcha. Lesionado en un dedo al final.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Enorme mérito. Creciendo con el partido hasta acabar gobernándolo. Intenso, anotador, incómodo para los rivales y generador con seis asistencias.
Villar
Base
Valoración del redactor
Pocos minutos sobre el parqué. Con su empeño habitual.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Apuntes de una mejoría muy necesaria. Sin ansiedad, uno de los protagonistas del vuelco favorable con sus 8 puntos en el segundo acto.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
El energético alero estaba cuajando un duelo desacertado hasta su irrupción en el último cuarto con 6 puntos consecutivos para sellar la fuga local.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Partido muy flojo del ‘combo’ italiano. Sin presencia en ataque y con problemas para contener atrás a Jessup, el mejor visitante.
Kurucs
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El mejor pese a la competencia porque su ardor defensivo varió el signo del encuentro. Demostró que con sólo 7 puntos se puede liderar la reacción.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
La bala desde el banquillo. Produjo nada más entrar con elegantes tiros de media distancia. Aplicado atrás y máximo anotador pese al pobre porcentaje
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
La Santísima Trinidad con Kurucs y Nowell. Recuperó su sólido papel para la intendencia de categoría. El más valorado y quien más rebotes cogió.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Olvidado al fondo del banquillo hasta los dos últimos minutos. No se le puede pedir más. Encestó el doble y el triple que intentó.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Entre las buenas noticias también figura la mejoría de los ‘cincos’. De menos a más con intimidaciones notables. Aunque sigue aportando poco adelante.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot137
Hamidou Diallo120
Paolo Galbiati109
Matteo Spagnolo108
Tadas Sedekerskis105
Markquis Nowell97
Khalifa Diop90
Mamadi Diakite88
Kobi Simmons73
Clément Frisch72
Rodions Kurucs68
Rafa Villar55
Luka Samanic34
Markus Howard34
Trent Forrest32
Joksimovic11
