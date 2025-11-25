Howard se pierde el partido ante el Zalgiris por un traumatismo craneofacial El escolta azulgrana tuvo un choque fortuito con la cabeza en el entrenamiento del lunes y, por precaución, no jugará en Kaunas

Iván Benito Martes, 25 de noviembre 2025, 13:11

Paolo Galbiati no podrá contar esta noche ante el Zalgiris ni con Trent Forrest ni con Markus Howard. La baja del escolta estadounidense se suma a la ya sabida del base debido al fuerte golpe sufrido durante el entrenamiento de ayer. El Baskonia entrenó sobre la cancha del Bakh antes de volar hacia Kaunas con el contratiempo de que el astro azulgrana no pudo terminar la sesión.

Durante uno de los ejercicios, el exterior tuvo un choque que le produjo un traumatismo craneofacial según revelaron las pruebas realizadas por los servicios médicos vitorianos. Se trata de un contusión leve, pero, por precaución, todas las partes decidieron que Howard no dispute el encuentro en Lituania y guarde reposo. El escolta queda pendiente de evolución, aunque se espera que su tiempo de baja sea reducido.

De esta forma fortuita, el estadounidense vuelve a la enfermería a las pocas semanas de haberse recuperado de una lesión en la mano. Se perdió 9 partidos. En la pretemporada también tuvo molestias musculares y apenas pudo entrenar. La falta de continuidad le está lastrando en el inicio de su cuarta temporada en el Buesa Arena. Forrest, por su parte, quien también se lesionó en el partido ante el Asvel, parece estar a punto de volver a entrenar con el grupo. La dura visita de esta noche al Zalgirio Arena podría ser el último encuentro que se pierda tras mes y medio de recuperación.