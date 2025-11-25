El Baskonia busca en Kaunas poner fin a su vía crucis a domicilio ante el Zalgiris más rico de su historia El conjunto azulgrana quiere dejar atrás once meses sin ganar a domicilio en la Euroliga

Iván Benito Martes, 25 de noviembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

El Kosner Baskonia volvió ayer a subirse a un avión con propósito de enmienda. Su temporada sigue el guión de dar una de cal y otra de arena en función de si disputa los encuentros en el Buesa Arena o lejos de Vitoria. Esta tarde le toca desenvolverse en una de esas canchas europeas alabadas por todos los jugadores por su ambiente, siempre lleno con 15.000 espectadores, y que puede suponer un punto de inflexión en la temporada para el conjunto de Galbiati.

Arrastra ya la escuadra azulgrana once meses a sus espaldas sin una victoria a domicilio fuera de casa en la Euroliga. El año pasado logró dos. La última, en Belgrado ante el Maccabi el 17 de diciembre de 2024 y precisamente en el Zalgirio Arena, también a finales de noviembre, con una asombrosa remontada de 16 puntos en contra para terminar 70-83.

Repetir éxito parece más complicado esta temporada. El Zalgiris, con el presupuesto más alto de su historia (21 millones), dispone de un elenco de tres bases de primer nivel (Sylvain Francisco, Nigel Williams-Goss y Maodo Lo), un pívot resolutivo bajo los aros como Moses Writght y el habitual escuadrón de jugadores lituanos que endurecen el sistema defensivo. A las órdenes de quien fuera asistente de Jasikevicius, Tomas Masiulis, su balance como local es de cuatro victorias y una única derrota contra el Armani Milán (78-89). El Baskonia, que de nuevo contará con la baja de Forrest además de la de Howard, deberá salir igual de concentrado que en el derbi y mitigar sus altibajos. «Hay que cambiar esto y aportar lo mismo fuera que en casa», expresó Spagnolo.