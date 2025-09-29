Galbiati: «En tres meses quiero ver el Buesa Arena lleno todos los días» El técnico se muestra «emocionado» ante su primer partido de Euroliga. «Tenemos que jugar diferente porque si lo hacemos como los demás, somos más jóvenes, más pequeños...»

Iván Benito Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:10 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

Paolo Galbiati estrecha la mano con firmeza y la mirada clavada en los ojos. El técnico ha querido saludar a todos los periodistas antes de enfrentarse a su primera rueda de prensa previa a un partido. «La química es muy importante», insiste. Está emocionado. Lo reconoce. Mañana afronta su primer partido de Euroliga a los 41 años. La sonrisa le aflora. «Estoy bien porque no he tenido tiempo de pensarlo. Hemos estado en el mercado hasta hace cinco días, lesiones, preparar partidos...».

El italiano espera contar con la ayuda del Buesa Arena para vencer mañana al Olympiacos. Hace cinco años estuvo en las gradas de Zurbano por primera. «Es top 5 pabellones en Europa», alaba. Ahora le toca ver los encuentros desde otra perspectiva. Un banquillo convertido en trituradora en los últimos años pero que por ahora no le asusta. «En tres meses quiero ver el pabellón lleno todos los días porque jugamos con el carácter del Baskonia», dice intrépido. Promete un equipo duro en la defensa, que corra, comparta el balón y juegue con mucho orgullo. «Es lo único que pido a mis jugadores», sostiene.

Galbiati los considera «sus niños». «Los admiro», prosigue. «Intentan comprender lo que queremos hacer y eso es lo que más me gusta». El entrenador italiano tiene claro el camino a seguir para afrontar las exigentes 38 jornadas de Euroliga y las 34 de ACB. «Tenemos que ser diferentes porque si queremos jugar como los demás, somos más jóvenes, somos más pequeños...». El técnico reconoce alguna debilidad en su plantilla. «Podemos decir que no tenemos kilos, pero podemos tirar triples y 3 es mejor que dos. Podemos correr más rápido que los demás. Amo la versatilidad que tenemos y que podemos ser imprevisibles».

Su entusiasmo parte del entrenamiento de ayer domingo. «Por primera vez pude contar con diez jugadores profesionales. Un milagro». Para mañana parece que serán once. Recuperados Howard, Sedekerskis y Cabarrot y con Diop ya con el grupo tras el fallecimiento de su padre, las únicas bajas seguras de Kurucs y Diakite. El pívot, calcula, que quizá podría llegar al partido del domingo en Zaragoza o debutar ya la próxima semana tras la infección que le llevó a pasar varios días ingresado en Vigo. Con el letón prefiere ser más cauto. «No queremos tomar ningún riesgo porque la temporada es muy larga».

Es por ello por lo que el entrenador recuerda la idiosincrasia del club. «El mercado siempre está abierto». Galbiaiti ya dejó claro en su presentación que no pondría inconveniente alguno en tener un jugador más. Una plantilla de 14. «Pero por mi parte estoy contento con lo que tengo», remarca. «Tenemos buenos jugadores y jugadores que necesitan la revancha del año pasado. Creo que tenemos muchas armas. No somos el equipo que más, pero las nuestras son muy peligrosas», remacha.

La pretemporada no ha sido la que quería. Más que por los resultados, cuatro derrotas y una victoria, por los contratiempos que le han dificultado la preparación de un equipo remozado. «Hemos hecho videos, charlas, videos individuales enseñando a los jugadores para que entiendan lo que pasó. Una semana podíamos tener tres jugadores nuevos jugadores, pero al mismo tiempo perdíamos dos. No fue fácil intentar conectar a todos los jugadores».

En la labor de conjuntar el equipo ha querido destacar a Howard y Diop. «Markus empezó a ser el nuevo capitán y eso fue muy importante para mí. Khalifa intentó explicar y jugar diferente de los pasados años». También ha destacado la «experiencia» de Trent Forrest y Cabarrot y la rápida adaptación de Diallo. «He escuchado muchas veces que los jugadores que llegan del NBA, de China, necesitan meses y meses. Hamidoo se esfuerza mucho en entender las cosas. Tenemos que aceptar los altibajos, pero es un niño increíble».