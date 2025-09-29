El nuevo Baskonia se forjó al otro lado del Atlántico

El Baskonia salta mañana al ring de la Euroliga sin mucho que perder pero con los titubeos propios del que se adentra en la selva ... con lo puesto. El equipo que dirige Paolo Galbiati, que se estrena en la élite continental, deberá aprender a sobrevivir sobre la marcha con, por ejemplo, siete jugadores menos que el Hapoel Tel Aviv (13 contra 20), y todavía sin haber podido realizar un entrenamiento con toda la plantilla al completo. Los azulgranas cuentan además con cinco debutantes en la máxima competición europea (y el oeste asiático).Es la más joven e inexperta del torneo. Lo que no quiere decir la menos capacitada. Su forja está al otro lado del Atlántico.

La actual plantilla del Baskonia supera los mil partidos jugados en la NBA. 1.135 duelos en la élite del baloncesto. Aquel mundo hechicero que recibió a Nocioni en limusina en 2004 y al que desde entonces el club vitoriano no para de exportar jugadores, pero también importar alguno. Como Forrest (155 choques), que llegó el año pasado al igual que Samanic (86) o Cabarrot (343), el más avezado en Norteamérica. Este verano, los fichajes de Rodions Kurucs (139), Mamadi Diakité (66) y Hamidou Diallo (268) ponen en valor el currículum azulgrana. Ayudan también Howard (77) y Nowell (1), pese a los prejuicios de la altura. En total, 8 de los 13 jugadores han convencido a diferentes dirigentes y técnicos para en algún momento jugar contra los mejores del mundo.

El vitoriano es esta temporada uno de los clubes con mayor pasado en la NBA de sus jugadores, lo que acredita un nivel a considerar. El dato no conllevará más victorias, ni en un acople más sencillo ni siquiera un juego fabuloso, pero sí puede tener incidencia en el respeto con el que los rivales encaren el Buesa Arena. Solo Olympiacos, Real Madrid y Mónaco tienen más jugadores con cosas que contar sobre la Liga Norteamericana. Nueve en total. Aunque es otro de los buques insignia de la Euroliga, el Panathinaikos, el que al peso se lleva la palma. Entre su nuevo pívot, Richaun Holmes (492), Cedi Osman (495), Juancho Hernangómez (350), Jerai Grant (277), Kendrick Nunn (212) y Ömer Yurtseven (130) suman más partidos en la NBA (1.956) que la franquicia de los New Orleans Pelicans (1.909 partidos). Y estuvieron cerca de fichar a Valanciunas, que está a cinco encuentros de llegar al millar.

«Si el Panathinaikos jugara con dos equipos distintos, ambos lucharían por la Final Four», pregonó hace unos días su técnico Ataman. Más allá del alarde de fanfarronería, aúnan también a TJ Shorts, Sloukas, Grigonis, Rogkavopoulos, Mitoglou y Lessort, con lo que quizás no sea tanta la fantochada en un mundo sin contratiempos. Sus vecinos del Olympiacos tampoco van mal servidos. Ningún baloncestista en la Euroliga tiene tantos partidos en la NBA como Evan Fournier (733). Al galo se suman Ntilikina (336), Saben Lee (134), Dorsey (107), Papanikolaou (69), Vezenkov (42), Kostas Antetokounmpo (22) y los exazulgranas Alec Peters (25) y Donta Hall (12), de regreso mañana al Buesa. Más Walkup, Mckissic, Ward, Milutinov...

El fondo de armario del Madrid es similar, con el fichaje rutilante de Trey Lyles (666). El Mónaco ha conformado un juego interior de quilates con Nikola Mirotic (359) y Daniel Theis (452). Shake Milton (399) se estrena en la Euroliga con el Partizan, ahora también de Jabari Parker (321). El Dubai tiene a otro ex de lujo, Bertans (520), el Estrella Roja a Devonte Graham (342), el Fenerbahce a Horton-Tucker (305)... Pero solo el Baskonia dispone de un campeón de la NBA (Diakite) y un ganador del concurso de mates (Diallo) en la mismo vestuario.

Plantillas Euroliga con más partidos en la NBA

1. Panathinaikos: 1.956 partidos

2. Real Madrid: 1.890

3. Olympiacos: 1.470

4. Partizan: 1.419

5. Mónaco: 1.417

6. Baskonia: 1.135

7. Dubai Basketball: 1.128

8. Estrella Roja: 1.099

9. Barcelona: 961

10. Fenerbahce: 951

11. Maccabi: 878

12. Anadolu Efes: 816

13. Hapoel Tel Aviv: 699

14. Armani Milán: 476

15. Asvel Villeurbanne: 334

16. París Basketball: 274

17. Bayern Múnich: 171

18. Virtus Bolonia: 148

19. Zalgiris Kaunas: 101

20. Valencia Basket: 4

Plantilla del Baskonia

Luwawu-Cabarrot: 343 de NBA, 78 de Euroliga

Hamidou Diallo: 268 de NBA, 0 de Euroliga

Trent Forrest: 155 de NBA, 34 de Euroliga

Rodions Kurucs: 139 de NBA, 5 de Euroliga

Luka Samanic: 86 de NBA, 15 de Euroliga

Markus Howard: 77 de NBA, 104 de Euroliga

Mamadi Diakite: 66 de NBA, 0 de Euroliga.

Markquis Nowel: 1 de NBA, 0 de Euroliga.

Rafa Villar: 0 en la NBA y en la Euroliga.

Matteo Spagnolo: 0 en la NBA, 52 en la Euroliga.

Tadas Sedekerskis: 0 en la NBA, 157 en la Euroliga.

Clément Frisch: 0 en la NBA y en la Euroliga.

Khalifa Diop: 0 en la NBA; 46 en la Euroliga.