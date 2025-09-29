El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cabarrot, disponible para mañana, es el baskonista con mejor currículum en la NBA. Adrián Baulde

El nuevo Baskonia se forjó al otro lado del Atlántico

Ocho de las trece piezas del Baskonia han jugado en la NBA, con un total de 1.135 encuentros, mientras otros cinco jugadores aguardan para debutar en la Euroliga

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:52

El Baskonia salta mañana al ring de la Euroliga sin mucho que perder pero con los titubeos propios del que se adentra en la selva ... con lo puesto. El equipo que dirige Paolo Galbiati, que se estrena en la élite continental, deberá aprender a sobrevivir sobre la marcha con, por ejemplo, siete jugadores menos que el Hapoel Tel Aviv (13 contra 20), y todavía sin haber podido realizar un entrenamiento con toda la plantilla al completo. Los azulgranas cuentan además con cinco debutantes en la máxima competición europea (y el oeste asiático).Es la más joven e inexperta del torneo. Lo que no quiere decir la menos capacitada. Su forja está al otro lado del Atlántico.

