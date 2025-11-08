Galbiati refuerza su posición

La metamorfosis del Baskonia en los últimos cuatro partidos no solo ha cambiado la tendencia de resultados negativos del primer mes de competición. También ha ... mostrado un equipo distinto, mucho más conjuntado y enérgico y con una idea más clara del baloncesto que quiere desplegar en cancha. Los retales positivos que se atisbaban en los primeros encuentros adquieren ahora un perfil más consistente y duradero. El Baskonia que en ocasiones corría de más, gastaba tiros e intentaba sobrevivir en el caos es ahora un plantel que no renuncia a la intensidad y a la velocidad, pero que también se esmera en aplicar la pausa y el criterio. Paolo Galbiati siempre insiste en compartir el balón y 'hablar' en defensa. Su mensaje ha calado ya que en las filas azulgranas cunde la generosidad y el diálogo parece fluido en un sistema de contención muy mejorado. Su equipo ya no encaja una centena de puntos y su dependencia del acierto es menor.

Para el técnico azulgrana, la racha aún abierta de victorias también supone un espaldarazo de confianza. La reacción puede mostrar fulgores individuales como los de Cabarrot, Simmons o Kurucs, pero hay un poso colectivo palpable y atribuible a Galbiati, que también afronta un curso acelerado de adaptación a una élite continental en la que ejerce de novato a sus 41 años. El proceso de ajuste y aprendizaje no solo se aplica a los componentes de una plantilla renovada en profundidad.

También se extiende a la figura del técnico. El acierto de haber recompuesto un rumbo érratico es la primera 'obra' de calado de Paolo Galbiati como entrenador baskonista. Para un recién llegado al ecosistema azulgrana, todo paso positivo cimenta la autoafirmación a ojos de un club que evalúa sus apuestas de continuo y que tiende a girar la mirada hacia el entrenador cuando se tuerce el rumbo.

Después de la derrota en la cancha del UCAM Murcia, las urgencias comenzaban a agolparse debido a un balance de 0-6 en la Euroliga y un 1-2 en ACB. Eran resultados adversos que exigían a jugadores y entrenador una reacción inmediata. Entre medias, se consumaba la ruptura con Luka Samanic tras dos semanas de tiranteces con el técnico, un conflicto en el que el club optó por estar del lado del responsable de su banquillo para pactar una salida que abría una vacante en el puesto de 'cinco' que sigue sin cubrirse.

A la gestión de la recompuesta batería interior se sumó al rediseño del puesto de base, forzado por la lesión de Trent Forrest y la contratación del temporero Kobi Simmons. Tampoco estaba disponible un arma ofensiva como Markus Howard, lesionado de un dedo. Era otra grieta ofensiva que sellar en el perímetro por mucho sus primeros pasos en el nuevo curso estuvieran marcados por el desacierto.

El laboratorio del técnico italiano comienza a dar sus frutos tras un azaroso mes de octubre

Semejante suma de contratiempos suponía un lastre añadido al peso de los malos resultados. Una carga que la escuadra azulgrana ha ido aligerando con sus triunfos ante Dubái Basketball, Anadolu Efes, Tenerife y Virtus Bolonia. Una estancia sobresaliente de cuatro partidos en el Buesa que ha sentado divinamente al Baskonia, sin tiempo ni fuerzas que gastar en desplazamientos y con la posibilidad de concentrarse en la preparación de partidos y en las sesiones de entrenamiento.

Las horas en el tajo han deparado un Baskonia agresivo en su trabajo defensivo, con más orden en ataque y mayor capacidad para no confundir el ritmo alto de ejecución con las prisas y la precipitación. El laboratorio de Galbiati y su cuerpo técnico comienza a dar frutos, aunque la reválida siempre espera a la vuelta de la esquina en un calendario que es una cascada continua de exámenes.