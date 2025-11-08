El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Galbiati pide calma a sus jugadores en un partido. Igor Martín

Galbiati refuerza su posición

La reacción baskonista tiene el sello del técnico italiano. Es su primera 'obra' de peso en una andadura necesitada de autoafirmación

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

La metamorfosis del Baskonia en los últimos cuatro partidos no solo ha cambiado la tendencia de resultados negativos del primer mes de competición. También ha ... mostrado un equipo distinto, mucho más conjuntado y enérgico y con una idea más clara del baloncesto que quiere desplegar en cancha. Los retales positivos que se atisbaban en los primeros encuentros adquieren ahora un perfil más consistente y duradero. El Baskonia que en ocasiones corría de más, gastaba tiros e intentaba sobrevivir en el caos es ahora un plantel que no renuncia a la intensidad y a la velocidad, pero que también se esmera en aplicar la pausa y el criterio. Paolo Galbiati siempre insiste en compartir el balón y 'hablar' en defensa. Su mensaje ha calado ya que en las filas azulgranas cunde la generosidad y el diálogo parece fluido en un sistema de contención muy mejorado. Su equipo ya no encaja una centena de puntos y su dependencia del acierto es menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  7. 7

    Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel
  8. 8 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  9. 9

    Multa de 22.000 euros al dueño del local «sin licencia» que causó el derrumbe en Santurtzi
  10. 10 Vuelve el agua potable a Santurtzi, Portugalete y Sestao; pero la avería persiste en Trapagaran y Muskiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galbiati refuerza su posición

Galbiati refuerza su posición