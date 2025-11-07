El Baskonia y el desafío de trasladar la racha lejos del Buesa Arena
Tras cuatro partidos de registro impoluto como local, el bloque azulgrana arranca mañana una serie de otras tantas visitas que calibran su evolución
Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:35
«Me gusta mucho el Buesa cuando está caliente. Igual deberíamos pedir jugar siempre en casa», bromeaba un relajado Paolo Galbiati tras el triunfo del ... jueves en el Buesa Arena frente a la Virtus. Era el cuarto consecutivo en un guiño del calendario que el Baskonia no ha desaprovechado. Le tocaba afrontar cuatro encuentros seguidos al calor de su afición y en ellos ha respondido con otros tantos triunfos reconstituyentes.
Ahora afronta el reto de trasladar esa mejoría lejos del Buesa Arena. Porque el mismo programa que le ha deparado una seguidilla de encuentros en casa le plantea ahora otros tantos choques como visitante. Una ruta de una semana que combinará dos encuentros de la ACB con otros tantos de la Euroliga. Sin paradas en Vitoria y como prueba de nivel que calibre el crecimiento del bloque adiestrado por el italiano. El mal inicio de curso aún penaliza a un equipo que busca ahora encontrar la continuidad cuando no puede impulsarse en el calor de su afición.
Serán cuatro encuentros en ocho días. De mañana, cuando los azulgranas visiten la pista del Lleida (12.00 horas) al compromiso también en la ACB contra el Barcelona (domingo 16 a las 19.00 horas) los azulgranas vivirán otro acelerón del calendario. Será también la tercera semana doble de la Euroliga con sendas visitas a los dos equipos israelíes. El martes se medirán al Hapoel Tel Aviv (20.05 horas) y el jueves jugarán contra su rival ciudadano, el Maccabi (21.00 horas).
En Sofía y Belgrado
Esos dos encuentros continentales plantean también la particularidad de que ninguno será en Israel. Los planes de la Euroliga de que ambos conjuntos regresen a su país sigue adelante a pesar de la inestabilidad de la región, pero no será antes de diciembre. Por lo tanto, el choque ante el conjunto de Itoudis y Micic se jugará en el Arena 8888 de Sofía, Bulgaria, mientras que el segundo será en el Pionir de Belgrado. Ambos conjuntos ya se midieron ahí el pasado diciembre con triunfo azulgrana.
Mientras el Hapoel y el Lleida llegan en buena dinámica, el Maccabi y el Barça arrastran dudas
Serán dos choques también de notable contraste. Del arrollador inicio del Hapoel, que comparte el liderado de la Euroliga con siete victorias y solo dos derrotas a pesar de ser un debutante, a otro mal inicio de temporada de un Maccabi que ya registra un triunfo menos de los tres que atesora el Baskonia. El jueves cayeron en casa, en la prórroga, frente al Monaco.
La situación también es similar en la ACB. Porque el Lleida ha sorprendido con un buen inicio (3-2, mismo balance que el Baskonia) que le tiene en zona de play off, mientras que el Barcelona registra un 2-3 que ilustra su mal inicio de curso. Ahora el Baskonia se apoya en su crecimiento para completar su vuelta a Europa con un botín creciente.
