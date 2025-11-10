Galbiati cuenta con Howard para medirse a «uno de los mejores equipos de Europa» El técnico baskonista confirma la recuperación del escolta estadounidense antes de enfrentarse al Hapoel. «Espero una gran reacción de los jugadores»

Iván Benito Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:24 | Actualizado 12:45h.

El Baskonia ha entrenado este lunes en el Arena 8888 de Sofía, Bulgaria, con ganas de desquitarse del tropiezo sufrido en Lleida. «Es una dura derrota», reconoce todavía Galbiati un día después. El técnico espera cambios en su equipo para medirse al Hapoel Tel Aviv, tanto en el rendimiento de sus jugadores como en la convocatoria. «Tenemos a todos los que han viajado disponibles, Markus (Howard) incluido».

La recuperación del astro azulgrana es la gran novedad de la escuadra vitoriana de cara a los tres partidos a domicilio de esta semana. El escolta estadounidense ha dejado atrás una lesión en uno de los dedos de la mano izquierda que le ha hecho perderse 9 partidos. Tampoco disputó ningún amistoso de pretemporada por problemas físicos y su inicio de temporada, falto de forma, estaba siendo discreto, con un 0 de 15 en triples en sus últimos tres partidos antes de la lesión. Entre medias, Galbiati incluso llegó a descartar en el choque de ACB frente al Real Madrid.

Ante la irregularidad de los azulgranas en el tiro exterior, el regreso de Howard, siempre una amenaza con balón, aumenta la artillería baskonista en un ataque en el que el técnico italiano quiere «jugar otra vez» al ritmo exhibido en las cuatro victorias seguidas en el Buesa Arena. «Hay que compartir el balón y permanecer unidos», recalca sobre una de las claves del encuentro de mañana.

Galbiati se muestra preocupado por el «enorme libro de jugadas con múltiples opciones» del que dispone el Hapoel de Tel Aviv, uno de los tres colíderes de la Euroliga al inicio de la décima jornada. «Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo con mucho talento en el perímetro, pero espero una gran reacción de los jugadores», demanda el transalpino, que advierte de la dificultad que supone ser un equipo constante a domicilio.

«Para todos los equipos es fácil jugar en casa. Miras los resultados y hay muchas victorias locales, la ventaja es importante. Por eso tenemos que ser sólidos los 40 minutos», concluye el técnico, que confiesa que alguno de sus jugadores tienen pequeñas mermas físicas tras el encuentro disputado en el Barris Nord.