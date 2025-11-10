El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Euroliga prohíbe fichar al Mónaco hasta que corrija sus infracciones financieras

La Comisión de Control de la competición le impone una sanción cautelar debido a «pagos atrasados, falta de entrega de la documentación requerida y falta de cooperación»

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:39

La Euroliga exigió la semana pasada al Asvel subir el sueldo a sus jugadores para alcanzar el presupuesto mínimo estipulado en plantilla (5.846.983 euros netos), pero no es el único que incumple las reglas económicas de la competición. La máxima competición continental ha señalado que el Mónaco infringe varios artículos del código disciplinario y, a la espera de un veredicto definitivo, prohíbe de forma temporal fichar nuevos jugadores o entrenadores al conjunto del Principado.

El castigo se trata de una «medida cautelar» que entra en vigor de forma inmediata. A final de la temporada pasada, los medios galos recogieron retrasado en los pagos a tres jugadores: Georgios Papagiannis, Donatas Motiejunas y Nick Calathes. El primero fichó por el Efes, el segundo, cedido al Estrella Roja, y el tercero traspasado ahora al Partizan. El equipo que dirige Vassilis Spanoulis, finalista el año pasado, pretende contratar al pívot Chimezie Metu, en la fase final de su lesión en el tendón de Aquiles.

En la edición de 2022-2023, la Comisión de Control de Gestión (MCC), el organismo independiente que revisa el desempeño financiero de los clubes y su cumplimiento de las regulaciones pertinentes, castigó de forma similar al Estrella Roja y le quitó dos victorias al Panathinaikos por el quebrantamiento de sus obligaciones económicas.

En Francia, el Mónaco también ha sido sancionado de forma reciente por su mala conducta financiera. Al igual que el curso pasado, la liga gala le ha arrebatado un triunfo debido al impago del impuesto de lujo. Se trata de una tasa incluida en 2023 con el objetivo de promover la equidad deportiva y que deben pagar los clubes con un presupuesto superior a 8,5 millones de euros. El club monegasco dispone de un presupuesto de 38,7 millones de euros (20 de ellos en salarios), un aumento del 32% respecto a la temporada pasada.

