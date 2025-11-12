El flagrante mal de altura del Baskonia

«¡Atacad a Howard, atacad a Howard!», insistían en el banquillo del Hapoel durante un tiempo muerto del tercer cuarto. El conjunto israelí ya había ... reconducido el ritmo del duelo a su favor, y la puntilla era percutir una y otra vez las debilidades defensivas de los azulgranas. Que al Baskonia le faltaban centímetros era algo que reconocía el propio Paolo Galbiati al inicio de la temporada. Con Samanic o sin el croata, todavía sin sustituto, el conjunto vitoriano acusa la carencia de un buen defensor exterior, de perímetro, que complique la vida a los bases rivales, casi tanto como la de un interior.

Lo intenta el técnico italiano con Rafa Villar, al que volvió a conceder los primeros minutos del partido. El base barcelonés de 20 años sorprendió en la primera acción del partido. Atacó a Micic y anotó. En la siguiente, Diop se atrevió con un tiro de más de cuatro metros pocas veces visto desde su llegada a Vitoria en 2023. El comienzo incitaba a un Baskonia con arrojo y sin miedo a perder y el final deparó un equipo rendido, con la sensación de asumir que no iba a poder ganar a un conjunto que en la primera mitad pareció abordable por una buena versión azulgrana.

Fue un mal de altura. En todos los sentidos. A los dos minutos de partido, Oturu amenazaba con tener su mejor noche en la Euroliga con seis puntos y tres rebotes. Diop, con malas lecturas en defensa, se fue al banquillo y con Diakite tampoco mejoraron mucho las cosas. Los de Galbiati se fueron al descanso con sólo 7 rebotes capturados en total, los mismos que acumulaba el equipo hebreo bajo el aro visitante.

En esa complicada tesitura, Galbiati hizo un hueco para la reaparición de Howard, que regresó después de casi un mes y nueve partidos de baja, y relegó un poco más atrás en la rotación a Nowell. El criterio del escolta de Chandler en los primeros ataques fue esperanzador. Le dejó los galones a Luwawu-Cabarrot, compartió bien el balón y hasta anotó el segundo triple que intentó para acabar con el balance de 0 de 15 con el que cayó lesionado. Después de esa acción, el astro estadounidense recibió cuatro puntos y algún que otro uno contra uno de su par. Ya fuera Elijah Bryant o Antonio Blakeney.

Los amagos de defensas en zona para mitigar la diferencia de físicos tampoco surtió efecto en el caso de Nowell. Dimitris Itoudis, aprendiz de Zeljko Obradovic durante más de una década en el Panathinaikos, dio la misma orden a su base Chris Jones que la que su maestro dio a los jugadores del Partizan en el encuentro de hace unas semanas en el Buesa. Llevar al poste al timonel de 1,70 metros de altura es garantía de canasta o falta personal (a veces las dos) que agrieta sobremanera la estructura defensiva.

Antes de un último cuarto con aroma a pretemporada y canastas de Guy Palatin y Bar Timor, Spagnolo, el viejoven azulgrana, con 500 puntos en la Euroliga con a sus 22 años, dio muestras de que su capacidad física puede llevarle a ser más veces base de lo que se pensaba en su contratación. Al menos hasta el esperado regreso de Forrest. Junto al italiano y el afán final de Diakite bajo los aros, las ganas de Cabarrot para ordenar el desastre no encontraron respuesta en sus compañeros. Algunos de ellos empiezan a sembrar dudas.

El buen hacer a ambos lados de la pista de Simmons, temporero contratado para dos meses, apremia a Nowell a reaccionar. También se echa en falta una mayor consistencia de Diallo, que anotó 11 puntos, pero se ofusca por momentos y decide hacer la guerra por su cuenta. Sin defensa, ni rebote (19 al final) y escaso acierto exterior, se le sumó el hándicap de la labor arbitral, que estuvo lejos de favorecer a los azulgranas. A Blakeney le brindaron tres tiros libres al estirar la pierna para tirar. Howard quiso emularle, exagerar en un tiro, y le señalaron técnica. Una acción más que sumar al informe de quejas arbitrales del club, uno que el Partizan publicó anteayer reclamando «la protección de su derecho fundamental a la igualdad de condiciones en el torneo».