El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Seis años de prisión por violar en Bizkaia a una mujer a la que contrató para limpiar su casa
Baskonia

El flagrante mal de altura del Baskonia

El conjunto azulgrana, que recuperó a Howard, acusó la falta de centímetros en la zona y el perímetro. Sólo atrapó 19 rebotes en total

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:41

Comenta

«¡Atacad a Howard, atacad a Howard!», insistían en el banquillo del Hapoel durante un tiempo muerto del tercer cuarto. El conjunto israelí ya había ... reconducido el ritmo del duelo a su favor, y la puntilla era percutir una y otra vez las debilidades defensivas de los azulgranas. Que al Baskonia le faltaban centímetros era algo que reconocía el propio Paolo Galbiati al inicio de la temporada. Con Samanic o sin el croata, todavía sin sustituto, el conjunto vitoriano acusa la carencia de un buen defensor exterior, de perímetro, que complique la vida a los bases rivales, casi tanto como la de un interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  3. 3

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  6. 6

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  7. 7

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  8. 8 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  9. 9

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El flagrante mal de altura del Baskonia

El flagrante mal de altura del Baskonia