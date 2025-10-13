La lesión de Kurucs se queda en un susto aunque está casi descartado para París

Jon Aroca Lunes, 13 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Varios jugadores del Baskonia emergieron desde la segunda unidad para sumar sus esfuerzos en la primera victoria del equipo esta temporada. A otras les costó entrar y una dejó un regusto inquietante en la afición por un tema físico. Rodions Kurucs se marchó lesionado al poco de empezar el partido y encendió las alarmas en la afición. El ala-pívot letón apenas aguantó durante cuatro minutos del primer cuarto en el parqué antes de marcharse directo al vestuario por unas molestias en el pie. Una mala señal que se confirmó después, ya que no volvió a jugar en el resto del partido.

Su reciente historial elevaba el grado de preocupación de una grada por lo demás muy satisfecha con el desempeño del equipo. Galbiati confirmó tras el encuentro que sería sometido hoy a pruebas y también explicó que sus molestias volvían a ser en la planta del pie, aunque el técnico no tenía claro si la extremidad afectada es la que le ha dado problemas en los últimos meses. Esa misma zona le obligó a pasar por quirófano poco antes de arrancar la pretemporada y también le hizo perderse el Eurobasket con su selección.

Esos análisis médicos han arrojado resultados positivos para los intereses del jugador y el Baskonia. Kurucs no sufre ninguna lesión grave que le obligue a pasar un periodo prolongado en el dique seco. Ese dolor es un efecto habitual del proceso de recuperación y adaptación de esa operación. Se trata de un procedimiento algo complejo pues la planta del pie acostumbra a ser una zona especialmente delicada para los deportistas.

Eso obliga a todas las partes a actuar con suma precaución para evitar que el letón se exponga a un contratiempo verdaderamente grave que genere un agujero en la pintura azulgrana. Esa cautela fue la que el propio jugador aplicó para abandonar el partido con apenas 4 minutos disputados. Aunque eso sí, esas molestias hacen que su concurso este miércoles en París esté casi descartado (20.45 horas).

Con apenas dos días de recuperación desde el choque ante el Real Madrid, el margen para que el jugador se reencuentre con las mejores sensaciones es demasiado ajustado. Algunos días más quedan para los dos encuentros restantes de la semana, así que solo sus sensaciones marcarán si está disponible para jugar el viernes contra el Partizan (Buesa Arena, 20.45 horas) o el domingo en la pista del Granada (18.00). En cualquier caso, si acaba causando también baja es probable que su se dé durante los encuentros de la próxima semana.