El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Forrest y Diakite buscan frenar a Hezonja.

Ver 21 fotos
Forrest y Diakite buscan frenar a Hezonja. JESÚS ANDRADE

Baskonia 105-100 Real Madrid

Maravillosa pirueta sobre el abismo

Cabarrot y Forrest hacen prender la fe en un Baskonia que resucita a lo grande ante el Madrid tras llegar a perder de 20

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:35

Comenta

Del coma a la resurrección más brillante. Paolo Galbiati ya tiene su primera muesca victoriosa como entrenador del Baskonia. Aunque dada la factura del triunfo ... logrado en el Buesa Arena ante el Real Madrid, es más que posible que el técnico azulgrana no haya resuelto todavía sus problemas de sueño. Porque resulta complicado templar las pulsaciones después de salir vivos de una guerra que pareció perdida durante muchos minutos. Tampoco el plantel azulgrana puede elegir las maneras de superar a gigantes como el que en esta ocasión comparecía en la cancha de Zurbano. Sea como sea, ganar así bien merece otra noche en vela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  2. 2

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  3. 3

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  4. 4 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  5. 5 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  6. 6 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  7. 7

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  8. 8

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año
  9. 9 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  10. 10 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maravillosa pirueta sobre el abismo