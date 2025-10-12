Una lección de récord de Forrest a 4,60 metros del aro

«Son libres, así que tienes que tomarte tu tiempo para poder encestarlos». En palabras de Trent Forrest parece sencillo, pero no lo es tanto. ... Meter, uno tras otro, diecinueve tiros libres. El ritual de posar los pies, respirar, coger esa mecánica infalible a base de muchos entrenamientos y olvidarse del miedo irracional que de repente hace a un jugador fiable temblar cuando se ve a 4,60 metros del aro. A Forrest, nervios de acero y con la calma por bandera, se le hizo hasta fácil. Una rutina y ni un fallo. Sus diecinueve puntos desde el tiro libre resultaron claves para darle al Baskonia su ansiada primera victoria de la temporada y también entrar en los libros de historia azulgrana.

Con ellos, Forrest iguala el récord de más tiros libres anotados en un partido por un jugador del Baskonia. Son los mismos que Moneke encestó hace casi dos años, en diciembre de 2023, en la victoria frente al Zunder Palencia (94-82). Entonces, eso sí, el ala-pívot nigeriano erró tres de los tiros de los que dispuso. Eso sitúa a Forrest en una situación nunca vista en el club: nadie había lanzado tantos lanzamientos libres sin un solo fallo. La anterior plusmarca baskonista libre de errores la registró hace más de dos décadas, en diciembre de 2003, Arvidas Macijauskas en una derrota frente al Barcelona (78-74). Entonces el extraordinario lituano acertó en los catorce que lanzó durante todo el partido.

Con su impoluta estadística el base de Alabama iguala la marca histórica de la ACB, en manos de Jordi Pardo –entonces en las filas del Valvi Girona– desde el año 1993. También encestó sin fallo sus diecinueve lanzamientos. En términos totales, sin tener en cuenta el porcentaje de acierto, Forrest se coloca en la octava posición en los libros estadísticos de la competición doméstica. Nadie ha logrado encestar más que los 29 de Jeff Lamp con el Granada en la 1991-1992. Esa jornada ante el Valladolid solo erró uno.

Más allá de su extraordinaria finura en el tiro libre –destacables sus ocho y siete anotados en el segundo y último cuarto, respectivamente–, el Baskonia cabalgó a lomos de Forrest. 26 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes para 43 créditos de valoración que le hacen acreedor del honorable galardón de mejor jugador de la jornada.

Una resurrección notable

Son cosas del baloncesto. Como que ese Baskonia que había concedido 34 puntos en un primer cuarto que resucitaba en la mente de los aficionados azulgranas desagradables recuerdos cuajase otros notables tres parciales. Esos en los que las piezas que Galbiati suda para colocar sobre el parqué parecieron encajar. Un equipo ofensivo, con buena mano anotadora, energía para recuperar y también un solvente nivel defensivo. Así logró eliminar todas las facilidades que le puso a un Real Madrid al que, dicho sea de paso, se le apagó la luz en el último cuarto.

Pero hubo algo más. Eso que nadie sabe muy bien cómo explicar, pero que se nota en el Buesa Arena cuando las cosas funcionan. Eso, llámese por ejemplo carácter Baskonia, engrasó las piezas. Se redujeron las pérdidas –de diez en la primera mitad a solo cuatro en la segunda– y entraron los triples. La alegría de Galbiati fue la misma de una hinchada que al fin creyó en su equipo con la fe que tiene Forrest cada vez que se coloca a 4,60 metros del aro.