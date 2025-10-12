El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Forrest, con los ojos fijos en el aro, se prepara para lanzar uno de los diecinueve tiros libres que anotó ante el Real Madrid. ACB Photo
Baskonia 105-100 Real Madrid

Una lección de récord de Forrest a 4,60 metros del aro

El base de Alabama iguala con sus 19 tiros libres encestados sin fallo la mejor marca en la historia de la ACB y lidera la remontada de un equipo con carácter

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:34

«Son libres, así que tienes que tomarte tu tiempo para poder encestarlos». En palabras de Trent Forrest parece sencillo, pero no lo es tanto. ... Meter, uno tras otro, diecinueve tiros libres. El ritual de posar los pies, respirar, coger esa mecánica infalible a base de muchos entrenamientos y olvidarse del miedo irracional que de repente hace a un jugador fiable temblar cuando se ve a 4,60 metros del aro. A Forrest, nervios de acero y con la calma por bandera, se le hizo hasta fácil. Una rutina y ni un fallo. Sus diecinueve puntos desde el tiro libre resultaron claves para darle al Baskonia su ansiada primera victoria de la temporada y también entrar en los libros de historia azulgrana.

