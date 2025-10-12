Howard es el descarte de Galbiati para el partido contra el Real Madrid

Sorpresa en la convocatoria del Baskonia para el partido de este domingo contra el Real Madrid. Markus Howard es el jugador descartado por Paolo Galbiati ... para el encuentro liguero contra el equipo blanco. El escolta estadounidense deja su sitio en la rotación a Markquis Nowell, fuera en el debut frente al Zaragoza.

A Howard le ha pesado su mal inicio de curso. Al escolta le ha costado encontrar tanto las sensaciones como los números, con un papel muy secundario en el mal inicio de temporada baskonista. El propio Galbiati reconoció tras caer contra el Panathinaikos que necesita recuperar el mejor nivel de Howard. ««No está en forma, necesita trabajar y lo sabe. Le necesitamos. Con todos, puede ser divertido. Sin todos, será complicado», resumió.

Esto supone una novedad respecto al debut liguero en Zaragoza. Entonces Howard fue junto a Forrest uno de los dos extracomunitarios elegidos por Galbiati. Nowell se quedó fuera. El que también regresa a la lista de convocados del Baskonia es Rafa Villar, ausente en el choque continental del jueves.