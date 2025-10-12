El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Howard, vestido de calle junto al banquillo. Jesús Andrade

Howard es el descarte de Galbiati para el partido contra el Real Madrid

El escolta estadounidense, víctima de un mal inicio liguero, deja su sitio a Nowell

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:17

Sorpresa en la convocatoria del Baskonia para el partido de este domingo contra el Real Madrid. Markus Howard es el jugador descartado por Paolo Galbiati ... para el encuentro liguero contra el equipo blanco. El escolta estadounidense deja su sitio en la rotación a Markquis Nowell, fuera en el debut frente al Zaragoza.

