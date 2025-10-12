El 1x1 del Baskonia-Real Madrid: Imperial Forrest. Y tú, ¿quién crees que ha destacado?
Domingo, 12 de octubre 2025, 22:46
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Tomó riesgos y su apuesta salió bien. Prescindió de Diop, que nada le había dado en el primer cuarto, para buscar mayor movilidad bajo los aros a costa de sacrificar centímetros. Se ‘atrevió’ a descartar a Howard y dejó clara su preferencia por Forrest y Nowell, incluso jugando juntos. Halló la tecla
Forrest
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Una actuación antológica. No solo por unos números de otro planeta sino por la fe que insufló al equipo y esa calma estremecedora en los tiros libres.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Compartió minutos en cancha con Forrest. Insólito máximo reboteador del equipo. Corazón y valentía a la hora de atacar el aro.
Villar
Base
Valoración del redactor
18 segundos de juego. Campazzo le sacó un 2+1 en la recta final del segundo cuarto.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Buen arranque del tercer cuarto para alimentar las opciones de remontada. Algún exceso de vehemencia que le valió una técnica.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Se quitó de encima los miedos en la segunda parte para inyectar agresividad al ataque azulgrana. También atento en el rebote defensivo.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Se retiró con dolores en un pie para no poder volver a cancha. Un percance físico que preocupa.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Por su manos pasaron buena parte de las opciones de victoria. Eficaz y valiente en el triple, pero también a la hora de percutir en el uno contra uno
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Condicionado de inicio por dos faltas demasiado tempranas. En un perfil secundario más adelante.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Pelea y esfuerzo en la segunda parte, pero sin encontrar el pulso anotador en los pocos tiros de que dispuso.
Samanic
Ala-Pívot
Valoración del redactor
Puso más trabajo y sacrificio bajos los aros que en anteriores duelos. Su calidad de serie le acompañó al otro lado de la cancha.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Sufrió en los emparejamientos con Tavares y Fernando, en clara desventaja física. Sin demasiada presencia en el rebote pero con alguna acción ofensiva
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot36
Hamidou Diallo29
Paolo Galbiati29
Trent Forrest26
Tadas Sedekerskis24
Luka Samanic21
Markquis Nowell21
Matteo Spagnolo21
Clément Frisch20
Khalifa Diop20
Mamadi Diakite16
Markus Howard13
Rodions Kurucs6
Rafa Villar4
Joksimovic-
