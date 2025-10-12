El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Kurucs, en el partido contra el Real Madrid. Jesús Andrade
Baskonia-Real Madrid

Kurucs enciende las alarmas y se va lesionado en el primer cuarto

El ala-pívot letón se ha hecho daño en la pierda en una acción fortuita al poco de empezar el partido

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:37

Comenta

Rodions Kurucs ha abandonado con molestias el parqué del Buesa Arena en el primer cuarto del encuentro entre el Baskonia y el Real Madrid. El ala-pívot letón se ha lesionado en una acción fortuita y, con una visible cojera, se ha dirigido al túnel de vestuarios sin ni siquiera sentarse en el banquillo local.

Era el segundo partido de Kurucs, que se ha perdido las primeras semanas del campeonato por una fascitis plantar de la que se operó y que le privó de disputar el Eurobasket con Letonia. Pudo disputar sus primeros minutos esta misma semana contra el Panathinaikos. En ese encuentro dejó buenas sensaciones.

La lesión de Kurucs ha llegado en un momento en el que ya se han encendido las primeras alarmas. No en vano, ya entonces -a falta de tres minutos para el final del primer cuarto- el Baskonia ya perdía de nueve puntos (9-18). Ese parcial inicial ha terminado con un sonoro correctivo: 18-34 con un aguda sangría defensiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  2. 2 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  5. 5

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  6. 6 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  7. 7 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  8. 8 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  9. 9

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  10. 10

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kurucs enciende las alarmas y se va lesionado en el primer cuarto

Kurucs enciende las alarmas y se va lesionado en el primer cuarto