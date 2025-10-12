Kurucs enciende las alarmas y se va lesionado en el primer cuarto

Jon Aroca Domingo, 12 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Rodions Kurucs ha abandonado con molestias el parqué del Buesa Arena en el primer cuarto del encuentro entre el Baskonia y el Real Madrid. El ala-pívot letón se ha lesionado en una acción fortuita y, con una visible cojera, se ha dirigido al túnel de vestuarios sin ni siquiera sentarse en el banquillo local.

Era el segundo partido de Kurucs, que se ha perdido las primeras semanas del campeonato por una fascitis plantar de la que se operó y que le privó de disputar el Eurobasket con Letonia. Pudo disputar sus primeros minutos esta misma semana contra el Panathinaikos. En ese encuentro dejó buenas sensaciones.

La lesión de Kurucs ha llegado en un momento en el que ya se han encendido las primeras alarmas. No en vano, ya entonces -a falta de tres minutos para el final del primer cuarto- el Baskonia ya perdía de nueve puntos (9-18). Ese parcial inicial ha terminado con un sonoro correctivo: 18-34 con un aguda sangría defensiva.