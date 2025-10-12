Galbiati: «Las pérdidas tontas nos han condenado, pero el equipo ha sabido reaccionar»

Jon Ander Goitia Domingo, 12 de octubre 2025, 22:33 Comenta Compartir

Paolo Galbiati celebró este domingo con los brazos en el alto el triunfo ante el Real Madrid. Entró en rueda de prensa y antes de responder a las preguntas se le escapó un «finalmente». El Baskonia sumó ayer su primera victoria del curso y el técnico italiano no dudó a la hora de remarcar la clave del triunfo:«Jugar juntos. Les pedimos que pasasen el balón, que lo compartiesen. Que atacasen de lado a lado, que hubiese movimientos. Y que defendiesen juntos. Entonces nuestro juego cambió por completo», describió.

Sobre el parqué se proyectó un nuevo Baskonia. «En la primera parte las pérdidas tontas nos han condenado. Hemos empezado pobres en ataque y en defensa», reconoció. El balance de 58 puntos recibidos en veinte minutos es el reflejo de ese rumbo incorrecto. De manera que Galbiati trató de corregir las coordenadas. «Me quedo con la forma en la que hemos reaccionado. Hemos ido perdiendo de veinte y tras el descanso el equipo ha cambiado. El último cuarto ha sido increíble», elogió.

Un triunfo del que hizo partícipe a la afición. «Es increíble jugar con esta atmósfera. La afición ha estado increíble». Una intensidad que también imprimió durante la semana a la plantilla. «Si trabajamos duro podremos ganar partidos. Necesitamos que todos los jugadores den su mejor nivel mental, físico y táctico». Todo para dejar atrás el aciago inicio de la temporada sin triunfos hasta ayer. «No es agradable perder partidos. Contra dos grandes equipos como Panathinaikos y Olympiacos perdimos por muy poco. Ante el Asvel jugamos 15 minutos increíbles, pero no fueron suficientes para ganar».

El técnico azulgrana también se refirió a la decisión de que Howard fuese el descarte del partido. «Tenemos tres americanos y es normal que hagamos rotaciones. Todos los jugadores saben que algún día descansarán. Tenemos ahora un partido de Euroliga y otro importante ante el Granada», explicó. De hecho, en su última intervención habló acerca de la complejidad de la liga. «La ACB es muy difícil. El Barcelona perdió contra el Lleida, el Valencia sufrió en la primera parte y el Joventut ganó en el último minuto».

