Félix Fernández considera «decepcionante» la temporada del Baskonia y perfila el primer fichaje, Clément Frisch

Félix Fernández ha realizado este lunes su tradicional análisis de final de temporada. El director deportivo tilda de «decepcionante» la campaña. «No hemos sabido gestionar ... la ilusión inicial», asegura. El dirigente critica la segunda ausencia consecutiva en la Copa del Rey. «No nos lo podemos permitir. Tiene que estar a un nivel competitivo alto en todas las competiciones». Por último, lamenta haber tenido «muchos partidos de casis», «derrotas dolorosas en casa» y días «sin competir».

Sin embargo, quiere mirar al futuro con optimismo. Ha deslizado el primer fichaje, Clément Frisch, ala-pívot francés del Nancy, el jugador más mejorado de la Liga francesa. No ha rehuido el nombre de Spganolo, que vuelve a estar en el punto de mira del club. En cuanto a la plantilla actual ha sido menos firme. Quiere apostar por la continuidad de Forrest, no descarta un traspaso de Rogkavopoulos y cambios en el juego interior. «Nos ha faltado un jugador de características diferentes». Estas han sido todas sus respuestas.

¿Va a seguir Pablo Laso?

En esta irregularidad, de no entender las competiciones, todos somos responsables. Laso, los jugadores y todos. La autocrítica es conjunta. Pablo tiene contrato, debemos sentarnos a trabajar y buscar ese análisis.

¿Ha habido mal ambiente en el grupo?

No ha habido mal rollo, lo garantizo. Debemos analizar por qué ha habido ese egoísmo al que se refería Tadas. Era una autocrítica. Al principio de temporada, la plantilla sobre papel lo soporta todo, pero luego hay que ir corrigiendo esos egoísmos sobre el juego colectivo. Todos debemos buscar el punto de sacrificio por el bien del club.

¿Hay que rebajar las expectativas sobre los objetivos?

No. Hay que ser ambiciosos. Siempre hemos ido saltando obstáculos. La Euroliga va a ser más exigente. El miércoles o el jueves sabremos el calendario. Lo analizaremos. En principio tendremos una plantilla más amplia, no solo de número, sino que los efectivos puedan jugar.

La llegada de Xevi Pujol a la dirección deportiva

«Xevi es una transición generacional respecto a lo que había. Nos va a aportar frescura, es una cara nueva. Ha desarrollado un buen trabajo en Manresa. Alfredo Salazar seguirá perteneciendo a la secretaría técnica porque ese bagaje de 35-40 años es brutal. Todo estará coordinado y consensuado, Xevi viene a sumar y y trabajará d ela manera que considere con la coordinación del club»

¿Tiene viavilidad del calendario?

Hay que verlo. Hay que buscarlo. El mercado es cada vez más escaso con EE UU. Estamos tomando medidas. Está la liga sub'22 que va a salir, bajo el amparo de la ACB. Serían seis jugadores de formación y otros seis de libre disposición.

¿Se va a contar con cupos más útiles?

«Cuando hablo de entender las dos competiciones, es uno de los análisis. Las plantillas no son una cosa de números, sino de uso»

Tres jugadores sin contrato

Son Moneke, Raieste y Jaramaz. Sobre otros tenemos opciones. Tenemos que valorarlo aún. Veremos a principios de julio. Todos los jugadores tienen un valor importante, pero aún no tenemos una decisión sobre ellos.

¿Por qué apenas se ha movido la plantilla si el curso era decepcionante?

No somos de hacer cambios por hacer. Algunos deshacen. Metimos a Samanic, jugador de mucho talento y que económicamente era algo bueno. ¿Las lesiones nos han hecho daño? Nunca vienen bien, pero no ha habido grandes lesiones. Con Kamar tuvimos un poco de mala suerte. El planteamiento de los extracomunitarios salió bien. Conseguimos el pasaporte en noviembre, era un riesgo, porque depende de muchas cosas, lesiones... pero salió bien. El Baskonia tiene que asumir riesgos y en ese camino tenemos que seguir.

¿De verdad ha salido bien lo de los tres extracomunitarios? A Baldwin y a Forrest les costó adaptarse

Venimos de un base como McIntyre. De inicio le costó. Sus últimos equipos habían descendido. Se adaptó muy bien, se desarrolló y ahora está con un supercontrato. Con Forrest, es la primera vez que llega a Europa. Creo que su adaptación es muy positiva. Es verdad que no hemos encontrado al mejor Howard ni un punto de contundencia en los finales. Forrest va a jugar mejor el año que viene porque sabe dónde están la Florida y la calle Dato. Hay muchísimos equipos interesados en él. Otros jugadores no han estado a su nivel y tienen que dar un paso adelante.

Mal rendimiento de muchos jugadores

Diop venía de no jugar. Le cuesta coger el 'timing'. No son máquinas. Hay jugadores de cierto peso que no han estado al nivel. Se lo puedes achacar a todos casi. Desde el base al pívot. En el juego interior nos ha faltado un jugador con características diferentes. Pero depende de cómo quieras jugar. Cuando hablamos de ampliar la rotación, hay unos que tienen que tener el peso, el rol principal. Forrest, Rogkavopoulos, Samanic... han crecido. Samanic mejor al final, al principio le costó. El equipo tiene carencias y las va a tener siempre. Pero eso todos.

Fichajes de Clément Frisch y Spagnolo

«Son dos buenos jugadores. No puedo concretar, pero en los próximos días puede haber noticias. A Clément, le llamo por su nombre ya, es muy seguido por la secretaría técnica, ha crecido mucho este año, más proyección de Francia por encima de Hifi (paris Basketball), por ejemplo. Puede ser positivo. A Spagnolo le conocemos más en Euroliga, son opciones que hay en el mercado como hay muchas otras».

¿Seguirá Forrest?

Tiene contrato y queremos que siga.

¿Moneke ha desesperado mucho al club?

Hay que quererle como es. Tiene sus defectos. Tiene su estilo, pero no hay que dudar de que es un gran jugador. Ningún jugador es fácil de gestionar a nivel interno. Los egos... hay que saber gestionarlo.

¿Hay que apostar por dar una segunda oportunidad o más poir una reconstrucción?

Algunos jugadores necesitan tiempo, pero vamos a tener que introducir nuevos. Llevamos tiempo mirando.

¿Seguirá Rogkavopoulos?

Es un jugador que llama la atención. Tiene un gran potencial. Tiene contrato, tiene sus clásusulas. Queremos que siga pero hay cosas que no las puedes controlar.

Spagnolo destaca en el uno contra uno. ¿No es redundante?

«Tenemos jugadores que sí necesitan un estilo más rápido. Rogkavopoulos, Howard, Moneke... esa labor es del entrenador. Pablo quería jugar bien, ni rápido ni lento. Ser efectivo, eso es lo que buscamos. Puedes meter muchos estilos dentro de un mismo partido».

¿Habrá una rotación más larga?

Vamos a necesitar ampliar la plantilla. No sé cuántos. Pero ampliar y que sean efectivos, no de relleno. Distintos roles, pero que puedan jugar. Fuera de casa este año nos ha costado más. Solos dos victorias a domicilio en la Euroliga. Hay que encontar el equilibrio.

¿Qué rol tendrá Kamar Baldwin?

Le ha costado de inicio. El tema del pasaporte, lesiones... problemas que no le han dado tres meses de estabilidad. Y cuando mejor estaba se rompe la mano y hace un esfuerzo tremendo por volver. Vamos a ver cómo lo podemos reutilizar.

¿El equipo ha estado muy lejos del mínimo exigible?

El equipo defensivamente ha sido malo. Debe buscar su sello de identidad y mejorar muchas cosas. Es un análisis que hace todo el mundo.

Futuro de Joum Maker Bol, perla de la cantera

No hay que volverse loco. Es muy joven y necesita su espacio. Va dando pasos grandes, pero hay que darlos firmes. Seguirá bajo nuestro techo, controlado bajo todos los niveles, técnica, nutrición... es lo que le está permitiendo crecer. Es muy maduro. El miedo de las universidades americanas es lógico, por ahora no hemos perdido a muchos, solo Petrusev en su momento, pero todos están perdiendo muchos jugadores y hay grandes inversiones de dinero.

¿Hay que entender que el Baskonia está entre los cinco presupuestos más bajos de la Euroliga?

Es una realidad. Por eso queremos introducir en fair play financiero. Algunos grandes proyectos pierden ingentes cantidades de dinero. Parece que no pasa nada pero sí. Luego se cansan de poner dinero y desaparecen. Hay que ser sostenibles y todos los actores ponernos de acuerdo. Será bueno para el crecimiento.

Hay que entender las dos competiciones. Si vas mal en una, la otra puede generar ansiedad. Eso lo acumulas, usas menos jugadores de los que deberías, tomas decisiones incorrectas... hay que buscar un equilibrio. Entras octavo en el play off, compites, pero esto va de ganar. Baskonia tiene que ganar y tiene que competir. En Copa no lo hemos hecho en dos años y el club no se lo puede permitir.