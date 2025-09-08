El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Baskonia, mas cerca de contar con tres 'extranjeros'

Félix Fernández admite que el club ya se plantea fichar un extracomunitario para cerrar la posición de base

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:01

El mercado empuja al Baskonia hacia un excedente en el cupo de extracomunitarios, ya completo con Markus Howard y Trent Forrest. Ambos con nacionalidad estadounidense, ... el escolta y el base ocupan los dos asientos máximos que permite el marco de contratación ACB. La labor de completar la plantilla con un tercer director de juego apuntaba a la necesidad de firmar un jugador con pasaporte europeo o proveniente de un país vinculado al tratado de Cotonou, pero las opciones no son fáciles para un club que ya tiene en mente cambiar el plan ideal en busca del mejor baloncestista posible, sin mirar su procedencia. Así lo ha apuntado esta tarde el director deportivo azulgrana, Félix Fernández. «Nos planteamos ir a por un extracomunitario y además no es descartable», Esperamos tener noticias en breve, en los próximos días«, ha afirmado el dirigente azulgrana durante la presentación ante los medios de comunicación del joven base Rafa Villar.

