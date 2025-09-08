Villar: «Es un proceso largo, pero tengo que mejorar en los triples» Félix Fernández define al nuevo base baskonista como un jugador «todavía muy joven» y «con una gran capacidad de progresión en la dirección de juego»

Rafa Villar se expuso a las preguntas de los informadores antes de sentir de primera mano el calor de un grupo selecto de seguidores azulgranas durante su presentación en la segunda planta de la Baskonia-Alavés Store. A sus 21 años, el base barcelonés es todo ilusión ante la oportunidad de competir defendiendo la elástica de «un grande de Europa» como el Baskonia.

Félix Fernández lo definió como un jugador «todavía muy joven» y «con una gran defensa y capacidad de progresión en la dirección de juego». La brújula se maneja mejor con años de experiencia, pero Villar también tiene subrayado en rojo otro aspecto a mejorar, ese bajo 17% en triples que acreditó la pasada temporada con al Hiopos Lleida y que destapa un flanco débil de su juego ofensivo.

« Es un proceso largo, pero sin duda es algo que tengo que mejorar. Sé que debo hacerlo para mi futuro y para mi carrera como jugador», apuntó. Rafa Villar fue la primera contratación estival azulgrana y ha tenido tiempo de aclimatarse a una capital alavesa en la que se siente acogido «con los brazos abiertos».

Ya inmerso en el rodaje de pretemporada, el director de juego catalán desgrana algunas pinceladas de los modos de entrenar de Paolo Galbiati. «Se presiona al balón, compartimos la bola, jugamos a muchas posesiones y muy rápido. El equipo lo está entendiendo bastante bien». Aunque aún faltan por incorporarse a los entrenamientos Luwawu-Cabarrot, Spagnolo y Diakite, todos ya en Vitoria, Villar valora que «estamos construyendo un gran equipo y un gran vestuario».

