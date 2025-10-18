El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kurucs, Forrest y Hioward se perdieron el duelo ante el Partizan. Jesús Andrade

El Baskonia busca un refuerzo exterior para cubrir las bajas de Forrest y Howard

El proceso de recuperación del base y el escolta puede estirarse más de un mes y marca la hoja de ruta de la dirección deportiva en el mercado de fichajes

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:25

Antes de que el cuerpo médico del Baskonia conociera el alcance de las lesiones de Trent Forrest y Markus Howard, la dirección deportiva ya comenzaba ... a rastrear el mercado de jugadores exteriores. El pesimismo se apoderó de los miembros de la expedición vitoriana en París tras las primeras exploraciones a sus jugadores, lesionados durante el segundo cuarto, y sus temores se cumplieron tras las pruebas realizadas en la mañana de ayer en Vitoria. El astro azulgrana se perderá el próximo mes de competición por una dolencia en uno de los dedos de su mano izquierda. El base, líder del equipo vitoriano en el inicio del curso, podría estar todavía algunas semanas más de baja.

