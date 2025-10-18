El Baskonia busca un refuerzo exterior para cubrir las bajas de Forrest y Howard

Antes de que el cuerpo médico del Baskonia conociera el alcance de las lesiones de Trent Forrest y Markus Howard, la dirección deportiva ya comenzaba ... a rastrear el mercado de jugadores exteriores. El pesimismo se apoderó de los miembros de la expedición vitoriana en París tras las primeras exploraciones a sus jugadores, lesionados durante el segundo cuarto, y sus temores se cumplieron tras las pruebas realizadas en la mañana de ayer en Vitoria. El astro azulgrana se perderá el próximo mes de competición por una dolencia en uno de los dedos de su mano izquierda. El base, líder del equipo vitoriano en el inicio del curso, podría estar todavía algunas semanas más de baja.

La ausencia de dos de los primeros espadas activó de inmediato la búsqueda de un jugador que trate de minimizar los efectos de sus lesiones. Se perderán al menos diez partidos, con lo que la dirección deportiva ha iniciado el rastreo. Según las fuentes consultadas, el club aplaza su pretensión de incorporar un pívot y se afana en encontrar un base o un jugador que alterne las posiciones 'uno' y 'dos' con un caché que no sea disuasorio y buenos porcentajes de tiro.

La búsqueda no es sencilla. Más allá del sueldo y del nivel cualificado para competir en las dos mejores ligas de Europa, la necesidad obliga al Baskonia a moverse con la mayor premura posible en un mercado cada vez más complicado. Aunque no todo es malo. Las franquicias de la NBA han comenzado a anunciar sus últimos descartes. A aquellos que no han convencido durante la pretemporada y se les abre el escenario de emprender una aventura lejos de EE UU o permanecer en la Liga de Desarrollo. El nuevo convenio de la G-League mejora aún más las condiciones de sus integrantes, pero no todos tienen hueco o aceptan quedar en segundo plano.

Además de disponer de ese caladero que a otras alturas del curso sería recóndito, la dirección deportiva que lideran Félix Fernández y Xevi Pujol no tendrán por una vez una imposición en la nacionalidad del jugador que se pretende. Las lesiones de Forrest y Howard deshabilitan dos de las fichas extracomunitarias en la liga ACB. De esta forma, queda sólo Nowell, que dispondrá de la continuidad necesaria para agilizar su adaptación. Aunque nunca es desdeñable la procedencia europea, cotonú o con pasaporte comunitario, que sería de valor para la extensión del contrato.

Las franquicias de la NBA han comenzado a anunciar sus últimos descartes

La figura del temporero, habitual en décadas pasadas e inusual en el último lustro, emerge en el panorama vitoriano. El Baskonia se encuentra en el mercado es ahora más necesidad que tópico. El club volvió a hacer referencia a «la evolución» de las lesiones de Forrest y Howard como la clave para su regreso, pero asume que se perderán «los encuentros de las próximas semanas». Sin concretar los problemas físicos de sus jugadores en el parte médico, en el seno del club entienden la falta de cuajo de Nowell, unos Rafa Villar y Matteo Spagnolo aún inmaduros y un novato como Stefan Joksimovic, de 16 años, para llevar el timón.

La comparecencia mañana en Granada de Rodions Kurucs es la incógnita con la que partirá hoy el Baskonia rumbo a la ciudad nazarí. Ante el Real Madrid, el letón volvió a caer lesionado. Se ha descartado un nuevo problema grave en la planta del pie, la dolencia que le obligó a pasar por el quirófano en agosto, pero se apuesta por la cautela. Mientras tanto, Galbiati sólo dispondrá de diez jugadores del primer equipo. El radar baskonista tiene trabajo.