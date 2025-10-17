El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La 'nueva' Oreja de Van Gogh de Amaia Montero arrancará su gira en el BEC

Forrest, Howard y Kurucs, bajas esta noche ante el Partizan

Los tres baskonistas están descartados a falta de los resultados de las pruebas que determinen el alcance de sus lesiones

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:36

Comenta

En menos de una semana, Galbiati ha pasado de celebrar poder contar al fin con todos sus jugadores a no poder disponer de tres de sus principales referentes sobre la pista. Trent Forrest, Markus Howard y Rodions Kurucs serán bajas en el encuentro de esta noche ante el Partizan y muy probablemente también el domingo en Granada. A falta de los resultados de las últimas pruebas efectuadas en el mañana de este viernes, los tres están descartados para el choque de la jornada 5 de la Euroliga, en la que el Baskonia aún no conoce la victoria.

La expedición azulgrana regresó ayer tarde de París pesimista con el estado de Forrest y Howard. Ambos cayeron lesionados en la primera mitad del encuentro frente a los galos. El base sufrió un problema muscular en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda en el esfuerzo por pelear un rebote. El escolta, por su parte, un fuerte golpe en el dedo.

Ninguno de los dos fue parte del entrenamiento de ayer, con lo que, a falta del parte médico, Galbiati ya comenzó a preparar el partido sabiendo que no podrá contar con ellos. Tampoco con Rodions Kurucs. El letón volvió a caer lesionado en el primer cuarto del partido ante el Real Madrid. Pese a que se haya descartado un nuevo problema grave en la planta del pie, la dolencia que le obligó a pasar por el quirófano en agosto, desde el club prefieren ser cautos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6

    El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  9. 9

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  10. 10 Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Forrest, Howard y Kurucs, bajas esta noche ante el Partizan

Forrest, Howard y Kurucs, bajas esta noche ante el Partizan