Forrest, Howard y Kurucs, bajas esta noche ante el Partizan Los tres baskonistas están descartados a falta de los resultados de las pruebas que determinen el alcance de sus lesiones

Iván Benito Viernes, 17 de octubre 2025, 12:36

En menos de una semana, Galbiati ha pasado de celebrar poder contar al fin con todos sus jugadores a no poder disponer de tres de sus principales referentes sobre la pista. Trent Forrest, Markus Howard y Rodions Kurucs serán bajas en el encuentro de esta noche ante el Partizan y muy probablemente también el domingo en Granada. A falta de los resultados de las últimas pruebas efectuadas en el mañana de este viernes, los tres están descartados para el choque de la jornada 5 de la Euroliga, en la que el Baskonia aún no conoce la victoria.

La expedición azulgrana regresó ayer tarde de París pesimista con el estado de Forrest y Howard. Ambos cayeron lesionados en la primera mitad del encuentro frente a los galos. El base sufrió un problema muscular en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda en el esfuerzo por pelear un rebote. El escolta, por su parte, un fuerte golpe en el dedo.

Ninguno de los dos fue parte del entrenamiento de ayer, con lo que, a falta del parte médico, Galbiati ya comenzó a preparar el partido sabiendo que no podrá contar con ellos. Tampoco con Rodions Kurucs. El letón volvió a caer lesionado en el primer cuarto del partido ante el Real Madrid. Pese a que se haya descartado un nuevo problema grave en la planta del pie, la dolencia que le obligó a pasar por el quirófano en agosto, desde el club prefieren ser cautos.