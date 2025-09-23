El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mamadi Diakite busca una salida al balón ante la defensa de Matt Costello, del Valencia Basket. Adrián Baulde

El Baskonia, hacia un arranque en precario

La situación médica de Diakite, aún sin diagnóstico, y la larga recuperación de Kurucs presagian un plantel azulgrana incompleto para el inicio de curso

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:18

La cuenta atrás para el inicio de la temporada del Baskonia ya está activada, será el martes de la semana que viene ante el Olympiacos, ... y Paolo Galbiati tiene dos puntos principales de los que preocuparse. Por un lado, debe ajustar la maquinaria de un equipo que comenzará a competir sin tregua dentro de una semana después de dar la bienvenida a Markquis Nowell. Mientras, el técnico transalpino permanece atento a los partes médicos. De momento, Markus Howard y Tadas Sedekerskis siguen inéditos en la pretemporada, el primero con problemas musculares y el segundo con molestias en el tobillo. Sobre el papel, ninguna de las dolencias es seria, por lo que ambos deberían estas listos para la visita del Olympiacos al Buesa en la primera jornada de la Euroliga.

