El Baskonia, hacia un arranque en precario

La cuenta atrás para el inicio de la temporada del Baskonia ya está activada, será el martes de la semana que viene ante el Olympiacos, ... y Paolo Galbiati tiene dos puntos principales de los que preocuparse. Por un lado, debe ajustar la maquinaria de un equipo que comenzará a competir sin tregua dentro de una semana después de dar la bienvenida a Markquis Nowell. Mientras, el técnico transalpino permanece atento a los partes médicos. De momento, Markus Howard y Tadas Sedekerskis siguen inéditos en la pretemporada, el primero con problemas musculares y el segundo con molestias en el tobillo. Sobre el papel, ninguna de las dolencias es seria, por lo que ambos deberían estas listos para la visita del Olympiacos al Buesa en la primera jornada de la Euroliga.

Los achaques de la estrella y del capitán quedan, por el momento, como materia secundaria ante otros dos casos más serios: la situación médica de Mamadi Diakite y la de Rodions Kurucs. Por diferentes razones, aumentan las posibilidades de que ambos causen baja de cara al choque ante el equipo del Pireo. En el caso del alero letón, su ausencia sería previsible ya que se trata de una recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente en su fascia plantar. Los problemas del guineano son las secuelas imprevistas de la visita baskonista del fin de semana a Pontevedra para disputar el Torneo EncestaRías.

El pívot de Conakri permanece en un centro hospitalario de Vigo, donde ingresó a última hora del pasado sábado debido a un episodio de fiebre muy alta y malestar que alertó a los servicios médicos azulgranas. Según explicaron ayer desde la entidad baskonista, el jugador ha sido trasladado a planta y todavía no hay un diagnóstico claro sobre su enfermedad.

La precaución se mantiene respecto a la situación físico del interior africano mientras se abre paso la opción de que no pueda volver al trajín habitual de entrenamientos a tiempo para recuperar la salud y las fuerzas para medirse al Olympiacos.

De momento, la ausencia de Diakite entraña limitaciones dentro de un esquema interior atípico, donde Khalifa Diop es el único que encaja con el patrón físico de 'cinco' clásico. Es la misma posición en la que también ha acumulado minutos en pretemporada Luka Samanic, pívot 'bajo' cuyo destino apunta a reeditar el papel de 'center' móvil que ya realizó el pasado curso a las órdenes de Pablo Laso.

Limitaciones interiores

Diakite completaba la terna, aunque sus condiciones físicas tienden a catalogarlo como un 'cuatro', con un peso muscular limitado en posiciones cercanas al aro, pero con capacidad para abrir las defensas con la amenaza de su tiro exterior. En cualquier caso, es el perfil de jugador que ha buscado la entidad azulgrana en su reconstrucción: piezas versátiles y capaces de adaptar sus condiciones físicas a más de una posición. Donde no pueda llegar el músculo, que lo haga la velocidad de ejecución.

Compás de espera El jugador guineano sigue hospitalizado en Vigo, todavía sin diagnóstico sobre su dolencia

La baja de Rodions Kurucs puede afectar a otros aspectos del juego, especialmente en la producción ofensiva. El jugador letón pasó por el quirófano el pasado 25 de agosto para corregir unos problemas en la fascia plantar de su pie izquierdo. En su momento, el Baskonia consideró una «pequeña intervención» el tramite médico que debía superar Kurucs, que también se vio obligado a renunciar a disputar el Eurobasket como integrante de la selección de Letonia. En el club vitoriano no se ha emitido plazo alguno para su retorno mientras el báltico se acerca ya al mes de recuperación, un margen quizás todavía muy pequeño para firmar la curación plena.

En realidad, cualquier conclusión sobre lo visto en los partidos de pretemporada queda en el congelador al no haber participado en ellos jugadores que aspiran a ser claves a la hora de aportar calidad, puntos y otros recursos. El Baskonia de Galbiati quema etapas en su fase de preparación sin haber podido poner en cancha a Markus Howard, llamado a liderar la anotación exterior o el propio Kurucs, un hombre con puntos en las manos y también con potencial para inyectar presencia física en los puestos de 'tres' y 'cuatro'. Ante los contratiempos, en el Baskonia se impone exprimir al máximo las piezas sanas y esperar la recuperación de lesionados. El Olympiacos, su primer rival del curso, tiene otros planes. Ante la lesión de Keenan Evans, quiere 'sacar' al francés Frank Ntilikina para reforzar el puesto de base.