Stefan Joksimovic penetra a canasta durante el amistoso ante el San Pablo Burgos. Factoría 9
Baskonia

El próximo destino del baskonista Joksimovic

El joven esloveno tendrá hueco en el filial azulgrana de Tercera FEB a la espera de convertirse en cupo de formación

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:23

Stefan Joksimovic está cerca de cerrar un verano intenso en el que ha brillado con la selección eslovena en el Eurobasket sub'18 para después ... afrontar la pretemporada con el primer equipo del Baskonia como refuerzo debido a las bajas de jugadores con compromisos internacionales. El caso es que la joven promesa balcánica, que cumplirá 17 años el próximo 16 de noviembre, sigue como uno más a las órdenes de Paolo Galbiati y está previsto que esta semana siga aprovechando los minutos de juego en los amistosos ante el Pallacanestro Trieste y el Surne Bilbao Basket.

