El próximo destino del baskonista Joksimovic

Stefan Joksimovic está cerca de cerrar un verano intenso en el que ha brillado con la selección eslovena en el Eurobasket sub'18 para después ... afrontar la pretemporada con el primer equipo del Baskonia como refuerzo debido a las bajas de jugadores con compromisos internacionales. El caso es que la joven promesa balcánica, que cumplirá 17 años el próximo 16 de noviembre, sigue como uno más a las órdenes de Paolo Galbiati y está previsto que esta semana siga aprovechando los minutos de juego en los amistosos ante el Pallacanestro Trieste y el Surne Bilbao Basket.

Más adelante, el plan con Joksimovic pasa, en principio, por que se curta la próxima temporada como integrante del filial azulgrana que competirá en Tercera FEB, el mismo escalón en el que ya creció el curso pasado. Sus buenas perspectivas de futuro van de la mano con la prudencia. Además, su continuidad en las filas baskonistas le permitirá variar su estatus para pasar a disponer de licencia como cupo de formación en los próximos meses. De entrada, una hipotética ficha en el primer equipo no le permitiría, de inmediato, ocupar plaza de 'nacional'. De momento, es lugar está en el filial, junto a Juom Maker Bol, otro de los proyectos más interesantes de la cantera baskonista

Más allá de su buen papel en el reciente Eurobasket, Joksimovic dejó una estela de brillo y talento emergente durante el primer amistoso con público de la pretemporada disputado en la cancha del San Pablo Burgos con 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Más adelante, el joven talento esloveno pasó mayores fatigas en encuentros ante rivales de mayor pedigrí como el Valencia Basket o el Real Madrid. Frente a los taronjas sumó 10 puntos, una asistencia y dos recuperaciones mientras que contra los blancos se quedó inédito en anotación y sólo pudo firmar dos asistencias y un robo en 14 minutos.