Adiós al Baskonia a secas: nace Kosner Baskonia La marca de climatización, con la que ya trabajaba la entidad, dará nombre al equipo azulgrana durante esta temporada

Jon Aroca Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:16 | Actualizado 12:10h.

El Baskonia ya no es sólo Baskonia. El club del Buesa Arena ha anunciado este jueves la identidad del patrocinador nominal de esta temporada. Se trata de la empresa de climatización navarra Kosner, con la que ya trabaja el club desde hace dos temporada y que figuraba hasta ahora en el frontal de su camiseta. De esta forma, el equipo será conocido como Kosner Baskonia.

El acuerdo, que llega apenas unos días de la entrada de 'Kingroyal.media', que sustituirá a Kosner en la camiseta, tendrá vigencia durante esta temporada. Será así tanto en el torneo doméstico de la ACB como en la Euroliga y extiende una colaboración ya existente en otros ámbitos. La marca, cuyos productos sólo se pueden adquirir a través del Grupo Saltoki, ya había trabajado con el Baskonia a diferentes niveles desde 2023.

«Es un orgullo que una empresa con la que llevamos varios años colaborando como Kosner apueste por nuestro proyecto. Compartimos visión, valores y una ambición que trasciende nuestras fronteras. Este acuerdo nos impulsa en un momento clave y nos permite seguir construyendo un proyecto sólido y competitivo y confiamos que sea duradero en el tiempo», detalla en un comunicado el CEO del Grupo Baskonia-Alavés, Haritz Kerejeta.

Con este movimiento el club recupera un segundo nombre que acompañe a Baskonia. No lo tenía desde 2023 tras la salida (un tanto tormentosa) de Cazoo. La aventura junto a la empresa británica de automoción fue breve, de una sola temporada. Como lo habían sido antes los episodios con Bitci (2021-2022) o TD Systems (2020-2021). Todos ellos acabaron antes de tiempo o con problemas en los pagos.

El anuncio del 'salto' de Kosner, que antes había ocupado presencia incluso en el frontal de la camiseta, llega sólo una semana después del fichaje de la plataforma de noticias deportivas 'Kingroyal.media'. La joven compañía aparecerá durante lo que queda de temporada y en la siguiente en la parte frontal de la camiseta azulgrana.