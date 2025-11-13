El Baskonia se alía con Kingroyal.media y consigue un patrocinador principal después de dos años La reciente plataforma de información deportiva aparecerá en la camiseta azulgrana durante la presente y la próxima temporada

Iván Benito Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:14

El Baskonia tiene nuevo patrocinador principal dos años depués: la plataforma de noticias deportivas Kingroyal.media. El acuerdo, anunciado este jueves por el club azulgrana, contempla que el logo de la compañía de carácter internacional aparecerá durante lo que queda de temporada y en la siguiente en la parte frontal de la camiseta azulgrana.

El nuevo socio es una empresa de reciente creación. La entidad vitoriana destaca su «enfoque innovador y una fuerte presencia digital», aunque en el el momento del anuncio carecía de seguidores en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Su oferta mediática está más centrada en el fútbol internacional que en el baloncesto, donde por ahora figura tan solo una noticia sobre la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo y otra sobre el baloncesto británico. Todavía no hay rastro del acuerdo.

Kingroyal ocupará el espacio en la camiseta de Kosner, que quedará relegado a las mangas o la parte trasera. El acuerdo de patrocinio con la marca de climatización no alcanzaba el rango más elevado de la escala de publicidad, vacante desde el verano de 2023 con la salida de Cazoo. El club remarca que su nuevo patrocinador aparecerá en los principales espacios publicitarios del Buesa Arena y de sus canales digitales, pero no que entre a formar parte del nombre del club como sí fue el caso del propio Cazoo, Bitci o TD Systems, los tres últimos patrocinador principales. Todos ellos acabaron antes de tiempo o con problemas en los pagos.

Más de dos años después, el Baskonia espera rasarcirse y vuelve a disponer de un sponsor llamado a aportar una buena inyección económica a las arcas de Zurbano. Kingroyal.media se convierte en la decimosexta firma en aparecer en la parte frontal de la indumentaria, que en 1987 dio un salto con la llegada de Taugrés y luego Tau Cerámica. La alianza se estiró hasta 2009 y fue un claro ejemplo de éxito para ambas partes.

Caja Laboral/Laboral Kutxa (2009-2016), Kirolbet (2018-2020), TD Systems (2020-2021), Bitci (2021-2022) y Cazoo (2022-2023) llegaron después, en una escala de mayor a menor impronta en el seno del club. La entrada ahora de Kingroyal.media ha sido muy celebrada en el seno del club. «Es una satisfacción sumar a una marca joven, ambiciosa y con visión global como Kingroyal.media a la familia baskonista. Compartimos valores como la pasión, la exigencia y la innovación, que son pilares fundamentales de nuestro proyecto», ha destacado Haritz Kerejeta, director general del Grupo Baskonia-Alavés, en el anuncio oficial.

La otra gran ramificación del conglomerado empresarial liderado por Josean Querejeta, el Alavés, firmó el año pasado un alianza similar con la agencia de noticias deportivas asiática, Dexin News. Su actividad también era de reciente creación y sin presencia para el conjunto vitoriano, pero el acuerdo aún perdura.

La nota oficial del Baskonia recoge con palabras la ilusión de la empresa de noticias deportivas internacional por vincularse a un referente del baloncesto europeo: «Baskonia representa el espíritu competitivo y la proyección internacional con la que nos sentimos plenamente identificados. Estamos encantados de iniciar este camino juntos y de acompañar al club en una nueva etapa de éxitos», señalan en unas declaraciones que no se atribuyen a ningún dirigente ni responsable de Kingroyal. En su web aún no se han hecho eco del acuerdo y las noticias no tienen firma.