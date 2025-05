Valverde reconoce que es «un poco complicado» que Nico e Iñaki jueguen en un partido con sabor a Champions

¿Estarán Nico e Iñaki Williams este jueves en Getafe, en un partido en el que el Athletic puede sellar de manera matemática su clasificación ... para la Liga de Campeones? En principio, no. Ernesto Valverde ha reconocido este miércoles en Lezama, en la rueda de prensa previa al encuentro, que es difícil que les meta en la lista. «El tema de Iñaki y Nico es un poco complicado», ha asumido. En el lado contrario, Beñat Prados, que sufrió una tremenda entrada en el duelo contra el United que provocó que necesitara puntos de sutura. «Igual puede entrar. Es la previsión. Ya veremos», ha indicado Txingurri.

Nico Williams se ha perdido los últimos partidos por una pubalgia que lleva arrastrando durante buena parte de la temporada. Jugó la ida contra el United en San Mamés, pero se perdió el derbi de Anoeta. Tampoco estuvo en la vuelta en Manchester, ni ante el Alavés y este jueves parece que tampoco se vestirá de corto.

Por su parte, Iñaki se produjo en San Sebastián «una lesión muscular en el tendón conjunto de la musculatura isquiosural derecha». Tuvo que ser sustituido, tampoco viajó a Old Trafford y no apareció en el derbi contra los babazorros. ¿Este jueves? Txingurri no las tiene todas consigo.

Por su parte, Beñat Prados, con una herida inciso-contusa en la cara anterior de la pierna derecha, sufrida justo antes del empate del United en Manchester, puede que se recupere para un duelo en el que si hay victoria visitante se celebrará su clasificación para la Liga de Campeones.